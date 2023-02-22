Kemal Kılıçdaroğlu'ndan iktidara çadır tepkisi: Çözemiyorlarsa bıraksınlar biz çözelim

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 16:45

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 17:11

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır yıkıma uğrayan ve 20 Şubat'ta da iki depremle sarsılan Hatay'da ziyaretlerini sürdürüyor.

Depremin 17. gününde hala çadır sorununun çözülemediğine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Depremin üzerinden 17 gün geçti, hala çadır sorunu çözülemedi. Nereye gittiysem, herkes önümü kesip 'Çadır yok' diyor. Ya Allah aşkına, koskoca Türkiye'de bir çadır sorununu çözemezsiniz. Nasıl 'Çadır sorununu çözdük' diye ortada geziyorsunuz. Çözemiyorlarsa, bıraksınlar biz çözelim. İktidarın bu konuda daha hızlı davranması lazım."

HATAYLILARA SESLENDİ

Deprem nedeniyle kenti terk etmek zorunda kalan Hataylılara da seslenen Kılıçdaroğlu, "Burası sizin yuvanız, umarım kısa süre içerisinde dönersiniz. atay kadim bir kenttir. Bu kadim kentin, kültürü ve tarihi eserleri ile birlikte yaşatılması gerekiyor."