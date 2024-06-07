İktidar da şaşkın! AKP'li başkanların da İmamoğlu'na oy verdiği ortaya çıktı

Yayınlanma: 07.06.2024 - 09:44

Güncelleme: 07.06.2024 - 09:48

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) başkanlığı için Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile yarışan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 515 oy ile başkan seçildi. AKP'nin adayı Genç ise 250 oy alabildi

Delege dağılımı dikkate alındığında, İmamoğlu’na AKP’li belediye başkanlarının da oy verdiği ortaya çıktı. TBB’de büyükşehir, il ve nüfusu 100 binin üzerinde olan ilçe belediyelerinin başkanları doğal delege kabul ediliyor. Seçilmiş delegelerle birlikte TBB’nin delege sayısı 868’e ulaşıyor. CHP 448 delegesi ile tek başına çoğunluğu sağladı. Ancak İmamoğlu CHP’nin delege sayısını 67 farkla geçerek 515 oyla seçildi.

"İKTİDAR DA ŞAŞIRDI"

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, AKP adayın Metin Genç’in aldığı oyun 250 olduğu dikkate alındığında, ortaya çıkan 67 oy farkının içinde İYİ Parti, DEM Parti ve Yeniden Refah'ın etkisi bulunuyor.

Ancak AKP’li belediye başkanının da İmamoğlu’na destek verdiği belirtildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, “Ondan fazla AKP belediye başkanının İmamoğlu’na oy verdiğini görüyoruz. Aradaki oy farkı iktidarı da şaşırttı” dedi.