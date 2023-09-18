İktidar destekli miting

Yayınlanma: 18.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 18.09.2023 - 03:00

İktidara yakınlığıyla bilinen medya kuruluşlarının da mitinge ilgisi büyüktü. Miting başlamadan önce yapılan anonsta alan dolmamasına hatta birçok boş alan olmasına rağmen “Akın akın alana gelmeye devam ediyoruz. İstanbul bugün burada. İzdiham olmaması için dikkatli olalım ve boş alanlara ilerleyelim anonsu” geçildi. Alanın farklı yerlerinde ücretsiz sandviçler, meyve suları, tişörtler dağıtıldı. Birçok yerde şişe suya ücretsiz ulaşmak mümkündü. Alanda mitinge gelenlerden daha fazla sandviç, meyve suyu ve su vardı.

AKP’li belediyelerin de mitinge ilgisi yoğundu. Bahçelievler, Başakşehir, Güngören ve Fatih belediyeleri mobil araçlarıyla mitinge gelenlere ikramlarda bulundu. Büyük Aile Platformu Genel Sekreteri Serdar Eryılmaz miting öncesi Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada “LGBTİ propagandasının aileyi ifsat eden bireyselcilik, madde bağımlılığı, gıdalar, ilaçlar, endüstriler, bu konudaki medya çalışmaları gibi birçok konu başlığını barındırdığını” söylemişti.

Eryılmaz dün yaptığı açıklamada LGBTİ bireyleri kastederek “Bu bireyleri içine düştükleri durumlardan kurtarmak için kurulmuş Büyük Aile Platformu bünyesinde birçok sivil toplum kuruluşumuz var. Bunlar aile danışmanlık merkezleri ile bu insanlara yardımcı olmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.