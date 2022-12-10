İktidar, devletin imkânlarını oy deposu olarak gördüğü vakıfların hizmetine sundu

10 Aralık 2022 Cumartesi, 02:00

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı yöneticilerinin adının karıştığı cinsel istismar vakası gözleri tekrar tarikatlara ve cemaatlere çevirdi. Oysa tarikatlar ve cemaatler Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan itibaren ülkenin en büyük sorunu. Özellikle çok partili dönemle birlikte sağ partiler için tarikatlar ve cemaatler adeta oy deposuna dönüştü.

2002’de iktidara gelen AKP’yle birlikte bu durum daha da pekişti. AKP, tarikat ve cemaatleri oy deposuna dönüştürmek için belediyeler aracılığıyla yardımlar yaparken iktidar olmasından kaynaklı devletin imkânlarını da söz konusu yapıların hizmetine sundu. Tarikat ve cemaatler ise bu hizmetlerden yararlanmak adına yıllardır kullandıkları bir modeli tekrardan hayata geçirdi: Vakıflar ve dernekler...

(İçişleri Bakanı Soylu ile.)

Türkiye’deki tarikat ve cemaatlerin hemen hemen hepsi ticari ve ideolojik adımlarını bu vakıflar aracılığıyla gerçekleştiriyor. Bu vakıfların yasal statülerinde yapılan değişiklikler ise söz konusu yapılar için can suyu olma anlamını taşıyor. Vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan dernekler statüsüne geçilmesi tarikatlar ile cemaatlere yakın yapılar için ciddi bir ekonomik rahatlama anlamına geliyor. İlgili yapılar bu sayede hem vergiden muaf oluyorlar hem de izin almaksızın yardım toplayabiliyorlar.

İŞTE O DERNEKLER

İslamcı kimliğiyle bilinen vakıfların ve derneklerin listeleri ile söz konusu statüye geçiş tarihleri ise şöyle:

Ankara Hamiyet ve İrfan Vakfı (2012) (Nurcular), Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı (2011), Bayrampaşa Yeşil Camii İlme Hizmet Vakfı (2014) (İsmailağa), Beşir Derneği (2013), Bilim ve İnsan Vakfı (2017) (Süleymancılar), Birlik Vakfı (2014), Dosteli Derneği (2014), Ebu İshak Vakfı (2022), Ensar Vakfı (2012), Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı (2007), İhlas Vakfı (2016), İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (2011), İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı (2015), Mahmud Esad Coşan Eğitim Kültür Dostluk ve Yardımlaşma Vakfı (2014), Sadaka Taşı (2021), Seyyid Burhaneddin Hazretleri Hizmet Vakfı (2021), Somuncu Baba Vakfı (2021), Yardımeli Derneği (2012)

(AKP’li başkan İsmail Erdem ile.)

ARŞİV FOTOĞRAFLARINDAN DA AKP ÇIKTI!

Türkiye, İsmailağa bağlantılı Hiranur Vakfı’nda yaşanan “cinsel istismar” skandalını konuşurken arşiv fotoğrafları ortaya saçıldı. Bu fotoğraflar da AKP’nin vakıfla dirsek teması bulunduğunu gösterdi.

Suça karışan çok sayıda kişiyle fotoğrafları ortaya çıkan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Hiranur Vakfı yöneticileri ile de 23 Mayıs 2017’de bir araya geldiği anlaşıldı. Vakfın ziyareti sadece Soylu ile sınırlı kalmadı.Hiranur Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kul ve vakfın yurtiçi sorumlusu Şahin Palut’un, Soylu’nun yardımcısı Mehmet Ersoy’u da ziyaret ettiği anlaşıldı.

(İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile.)

AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş’ın da “Sancaktepe’de faaliyet gösteren Hiranur Vakfı’nı ziyaret ettiği görüldü. Vakfın, AKP Sancaktepe İlçe Başkanlığı yöneticileriyle de el ele çekilmiş görüntüleri bulunuyor.

(AKP milletvekili Mustafa Ataş)