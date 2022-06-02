İktidar, gelen tepkiler üzerine ‘gözden geçirme’ kararı aldı

Dezenformasyon Yasa teklifinde iktidar, tepkiler üzerine kısmi 'gözden geçirme' kararı aldı. Muhalefet, söz konusu teklifle “basının susturulmaya çalışıldığını ve gazetecilere ağır cezalar getirdiğine” işaret etti.

Selda Güneysu
02 Haziran 2022 Perşembe, 04:00
İktidar, gelen tepkiler üzerine ‘gözden geçirme’ kararı aldı
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İktidar, tepkiler üzerine kamuoyunda “sansür teklifi” olarak da bilinen Dezenformasyon Yasa teklifinde “kısmi gözden geçirme” kararı aldı. AKP ve MHP’nin hazırladığı teklif, başta basın-yayın sivil toplum örgütleri olmak üzere muhalefet cephesinde tepki gördü.

Muhalefet, söz konusu teklifle “basının susturulmaya çalışıldığını ve gazetecilere ağır cezalar getirdiğine” işaret etti. Edinilen bilgiye göre, iktidar teklifi komisyonda “gözden geçirme” kararı aldı. Ancak gözden geçirilecek olan maddeler arasında “cezai yaptırımlar” yok. Basın kartıyla ilgili madde ile internet haber sitelerinde cevap ve düzeltme metninin bir hafta yayımlanmasını düzenleyen maddenin “tekliften çıkarılabileceği” belirtiliyor.


AKP yasa sansür Dezenformasyon Yasa

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