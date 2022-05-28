AKP'li Mahir Ünal'dan 'dezenformasyon yasa teklifi' açıklaması: 'Kısıtlanmasın diye böyle bir çalışma yapıyoruz'
AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, AKP ve MHP’nin basın ve sosyal medyaya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifine ilişkin konuştu. Ünal, "İfade hakkı, eleştiri ve basın özgürlüğü kısıtlanmasın diye böyle bir çalışma yapıyoruz" dedi.
AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, AKP ve MHP milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan internet medyası ve sosyal medya ile ilgili düzenlemelerini içeren torba kanun teklifiyle açıklamalarda bulundu. NTV'de soruları yanıtlayan Ünal, "İfade hakkı, eleştiri ve basın özgürlüğü kısıtlanmasın diye böyle bir çalışma yapıyoruz" dedi. Açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
- ''Dezenformasyonun ceza ile engellenemeyeceğini bütün dünya kabul ediliyor ama bunun suç olduğunu da kabul ediliyorlar.
- Sosyal medya teklifi gibi özellikle Avurpa'da da benzer düzenlemeler yapılıyor. Bakın biz, dezenformasyonu 'kamu barışa karşı suç'lar başlığı altında ele aldık. Biaz eğer kişilere yönelik suç başlığı altında ele alsaydık o zaman ifade özgürlüğünün ihlali söz konusu gibi iddialar ortaya atılabilirdi.
- İfade hakkı, eleştiri ve basın özgürlüğü kısıtlanmasın diye böyle bir çalışma yapıyoruz.
BÖYLE SAVUNDU: "KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİALARINI TABİİ Kİ GAZETECİ HABERLEŞTİRECEK"
- Anayasa'ya aykırı olabilmesi için öncelikle diğer yasalarda karşılık bulmaması gerekiyor ya da basın özgürlüğünü doğrudan kısıtlayıcı niteliğe sahip olması gerekiyor. Gelişmiş demokrasilerde bu tarz düzenlemeler yapılıyor. Almanya bu konuda daha sert tedbirler getirdi.
- Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarını tabii ki gazeteci haberleştirecek. Bu suç kapsamına girmiyor.
- Dezenformasyon hepimizi tehdit eden bir durum. Dezenformasyon ya suç kararını da yargı verecek. Ama kalkıp daha ilgili düzenlemeyi okumamış, çıkıp 'vatandaşın sesini kısıyorsunuz' diyorlar."
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