AKP'li Mahir Ünal'dan 'dezenformasyon yasa teklifi' açıklaması: 'Kısıtlanmasın diye böyle bir çalışma yapıyoruz'

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 15:55

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, AKP ve MHP milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan internet medyası ve sosyal medya ile ilgili düzenlemelerini içeren torba kanun teklifiyle açıklamalarda bulundu. NTV'de soruları yanıtlayan Ünal, "İfade hakkı, eleştiri ve basın özgürlüğü kısıtlanmasın diye böyle bir çalışma yapıyoruz" dedi. Açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

''Dezenformasyonun ceza ile engellenemeyeceğini bütün dünya kabul ediliyor ama bunun suç olduğunu da kabul ediliyorlar.





Sosyal medya teklifi gibi özellikle Avurpa'da da benzer düzenlemeler yapılıyor. Bakın biz, dezenformasyonu 'kamu barışa karşı suç'lar başlığı altında ele aldık. Biaz eğer kişilere yönelik suç başlığı altında ele alsaydık o zaman ifade özgürlüğünün ihlali söz konusu gibi iddialar ortaya atılabilirdi.





İfade hakkı, eleştiri ve basın özgürlüğü kısıtlanmasın diye böyle bir çalışma yapıyoruz.

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