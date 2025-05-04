İktidar istemi meydana yansıyor

Yayınlanma: 04.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 04.05.2025 - 04:00

CHP’nin oy oranının düşük olduğu Konya’da Kılıçarslan Meydanı coşkulu ve kalabalıktı. Konya sağ partilerin ve AKP’nin kalesi olarak biliniyor. Ancak bir tepki bu kentte de kendini gösteriyor ve CHP’ye yönelik ilginin arttığı gözleniyor.

YOKSULLUK DAYANILIR GİBİ DEĞİL

Yozgat’taki ilginin burada sürüp sürmeyeceğini herkes merak ediyordu. Mitinge katılan milletvekilleri ve parti yetkilileriyle yaptığımız ilk görüşmelerde onlar da merak içindeydi. Ancak meydanın çevresini turladığımız sıralarda kitle 30 binlere yükseldi. Bir CHP’li “çok güzel” yorumunu yaptı.

Kentin muhafazakârlığı her noktada gözler önüne geliyor. Kentte simit 10 TL’ye satılıyor. Ancak büyükkşehir belediyesi, Kılıçarslan Meydanı’nda belli saatlerde nostaljik tramvay içinde simiti tanesi 5 TL’den satıyor. İnsanlar kuyruk olmuş, biz tramvaya binmeye çalıştıklarını zannederken poşet poşet simitle dışarı çıktıklarını gördük. Yoğunlukla çok çocuklu aileler, yoksullar alıyor. “Niye bu kadar alıyorsuuz?” diye sorduklarımızdaki ağırlıklı yanıt, “Ucuz, eve götüreceğim” şeklinde oluyor.

İktidarın başarısızlıklar nedeniyle CHP’ye kulak kabartanların Konya’da da fazla olduğunu gözlemledik. Alan çok büyüktü. Ancak daha önceki mitinglerde gözlemlediğimiz durum bu kentte de yinelendi. Bariyerlerin dışında kalan insanlar sakince Özel’in dinledi. Özel, CHP’ye yeni ilgi duymaya ilgi duymaya başlamış kitlelerin farkında. Her gittiği yerde, konuşmasını uzaktan dinleyenleri ihmal etmedi, onları da işaret ederek seslendi.

Kılıçarslan Meydanı’nın çevresinde, banklarda oturan emeklilerle sohbet ettik. Bir gerçekle bir daha yüzleştik. Bir emekli büyüğümüz, elimizdeki telefonu görünce önce, “O açık mı?” diye sordu. “Hayır” deyip telefonumuzu cebimize koyduktan sonra AKP ve Erdoğana yönelik adeta kükredi: “Söyleyin ona artık benden oy yok. 14 bin lira ile aç yaşıyorum. Kızımın, oğlumun yüzüne bakamaz oldum. Onlardan para istiyorum. Torunlarıma harçlık veremiyorum. Utanıyorum. Canımı alır ama artık oy alamaz.”

CHP ÖZGÜVEN BİRİKTİRİYOR

Başka biri kocaman bir poşet simit almış. Erdoğan’ın kendisini kandırdığını düşünüyor. Zamanımız yettiğince meydandakilerle konuştuk. Gözlemimiz şu ki emekli yurttaşların AKP ve Erdoğan’a yönelik kızgınlıkları büyüyor.

Ana muhalefet partisinde hiçbir şey değişmediyse genel başkan ve onun iktidar olma istekliliği değişmiş durumda. Özel, iktidar istiyor ve meydanlara bunu yansıtıyor. Mitinglere en zor yerlerden başladı. Yerel yönetimlerden sorumlu il başkan yardımcısı Mustafa Tamer, “Konyayı dışarıdan kuşattık” diyor. Ereğli, Cihanbeyli, Akşehir, Seydişehir gibi ilçeler CHP’nin olmuş. Tuzlukçu zaten 20 yıldır CHP’liydi. Yerel yönetimlerin değişmesiyle birlikte Konya’nın dokusunda da değişim başlamış. Ereğli Belediye Başkanı Ümit Akpınar inançlı konuşuyor: “Şimdi yerel seçim olsa daha fazla oy alarak kazanacağımız konusunda herkesle iddiaya girerim.” Partimizin oyunun arttığı konusunda da aynı şeyler geçerli. Akşehir Belediye Başkanı Ahmet Nuri Köksal, yerel seçimlerin üzerinden bir yıl geçtiğini, memnuniyet oranının yüzde 65 düzeyinde olduğunu söylüyor. Konya sınavını CHP bir olumlu puanla daha geçti gibi görünüyor.