İktidar medyası 'çerçeve yasa' planını duyurdu: Meclis tatile girmeden çıkarılacak, Öcalan ve yönetici kadro kapsam dışında tutulacak

İktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı süreçte, uzun süredir tartışılan çerçeve yasanın ayrıntıları netleşmeye başladı.

Yasa Meclis tatile girmeden çıkarılacak ancak uygulamaya geçilmesi örgüt üyelerinin silah bırakması şartına bağlanacak.

MİT VE TSK TESPİT YAPACAK, MGK KARAR ALACAK

İktidara yakın Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre, AKP kaynakları, "önce silah bırakma sonra yasa" tartışmalarında farklı bir yöntemin benimsendiğini belirtti.

Buna göre çerçeve yasa Meclis'ten geçirilecek, ancak uygulama için sahadaki durumun MİT ve TSK tarafından tespit edilmesi, ardından MGK'nın "PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır" yönünde teyit kararı alması beklenecek.

Parti kurmayları, teyit mekanizması çalışmadan uygulamanın başlamayacağını belirterek, silahların bırakılması ve mağaraların boşaltılması gibi başlıklarda "tatmin edici oran" için en az yüzde 80 seviyesinin aranacağını ifade etti.

ÖCALAN VE YÖNETİCİ KADRO KAPSAM DIŞINDA

Taslakta PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve örgütün yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulmasının planlandığı belirtildi.

AKP kaynakları, kapsam ve tanım bölümünün "kesin çizgilerle" yazılacağını, belli suçlardan ceza alanların yasadan yararlanamayacağının açık şekilde düzenleneceğini kaydetti.

Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri, örgüt faaliyeti kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek. Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek.

SÜRE SINIRLI OLACAK, KAMU GÖREVİ VE SİYASET YASAĞI GÜNDEMDE

Yasanın yürürlük süresine ilişkin kesin karar verilmediği, ancak uzun süreli olmayacağı ifade edildi. Geçici maddeyle teyit kararından sonra 6 ay ya da 1 yıllık başvuru süresi öngörülebileceği değerlendiriliyor.

AKP kaynaklarına göre, Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adlî kontrole tabi tutulacak. Bu kişilerin bu süreçte herhangi bir kamu kurumunda çalışamayacağı ve siyaset yapamayacağı da taslakta yer alması beklenen başlıklar arasında.

Çıkarılacak düzenlemede kısmi ya da genel af anlamına gelecek hükümlere yer verilmeyeceği, yasanın yalnızca PKK'ya yönelik olacağı, FETÖ veya diğer örgüt mensuplarının düzenlemeden yararlanamayacağı belirtildi.