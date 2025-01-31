İktidar medyası dolaşıma sokmuştu: Özgür Çelik'ten o görüntülere açıklama: 'Güle güle göndereceğiz'
İktidar medyası tarafından dolaşıma sokulan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in yer aldığı videoya Çelik'ten açıklama geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde ifade verdiği esnada CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in bir telefon konuşması kameralara yansımıştı.
İktidar medyası tarafından sık sık dolaşıma sokulan ve hedef alınan videoya ilişkin Çelik'ten açıklama geldi.
"GÜLE GÜLE GÖNDERECEĞİZ"
Özgür Çelik, sosyal medya hesabından ilişkili videoyu alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:
"Biz 102 yıllık CHP'nin neferleriyiz.
Ağıt yakacak, dizimizi dövecek, ağlayacak değiliz. Bunu bekleyenler avucunu yalasınlar.
Her zaman güce yaslananların asla anlamayacağı, zulme boyun eğmeyen onurlu insanların anlayacağı bir neşeyle, güle güle göndereceğiz bu iktidarı."
Etiketler: #CHP İstanbul İl Başkanı #CHP #Özgür Çelik
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