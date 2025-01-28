Özgür Çelik duyurdu: CHP, Halk TV önüne gidiyor!

Yayınlanma: 28.01.2025 - 19:49

Güncelleme: 28.01.2025 - 19:49

Cumhuriyet Halk Parti (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek'in gözaltına alınması üzerine Halk TV önüne gideceklerini duyurdu.

Çelik'in yaptığı paylaşım şu şekilde:

"CHP İstanbul İl Yönetimi Toplantımızı yarıda keserek tüm yöneticilerimiz ve İlçe Başkanlarımızla Halk TV önüne gidiyoruz.

Basın özgürlüğünden, adaletten, demokrasiden yana olan herkes faşizmin karşısında hakkın ve hukukun yanında olmalıdır."