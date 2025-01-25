Özgür Çelik duyurdu: CHP Ataşehir Gençlik Kolları Başkanı asılan bir pankart nedeniyle emniyete çağrıldı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ataşehir Gençlik Kolu Başkanı Ulaş Can Arslan'ın, hazırlanan bir pankart nedeniyle emniyete çağrıldığını belirterek, "İktidarın hazımsızlığı, iyice şımarıklığa dönüştü. Pankarta tahammül edemediler" dedi.

Özgür Çelik duyurdu: CHP Ataşehir Gençlik Kolları Başkanı asılan bir pankart nedeniyle emniyete çağrıldı
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ANKA
Yayınlanma: 25.01.2025 - 23:17

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul’da asılan bir pankart nedeniyle, CHP Ataşehir Gençlik Kolları Başkanı Ulaş Can Arslan’ın emniyete çağırıldığını belirtti.

Çelik, sosyal medya hesabından, asılan pankartı da paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“İktidarın hazımsızlığı, iyice şımarıklığa dönüştü. Aşağıdaki pankarta tahammül edemediler, Ataşehir Gençlik Kolu Başkanımız Ulaş Can Arslan'ı emniyete çağırdılar. Hukuk komisyonumuz ve avukatlarımız gençlik kolu başkanımızın sürecini yakından takip ediyor. Kendini şah sananlara hak, hukuk ve hakikati öğreteceğiz. Arkadaşlarımız hakikati haykırdı: AKP'li 22 yılda: En az 24 facia. 54 bin 780 ölü. sıfır istifa!"



Etiketler: #CHP #pankart #Emniyet

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