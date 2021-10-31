AKP, sandığa ‘hayal’ koyacak

31 Ekim 2021 Pazar, 02:00

Söylemler ve yapılan haberler iktidarın; emeklilikte yaşa takılanlar, düşük emekli aylıkları, 3600 ek gösterge gibi sorunların çözümü için adım atacağı yönünde.

Bütçe açığı göz önüne alındığında “çözüm”ün nasıl gerçekleşeceği belirsiz. Kulislerde, iktidarın yıllardır dile getirilen sorunları, “erken seçim” nedeniyle gündemine “alıyormuş” gibi yaptığı konuşuluyor. İktidarın seçime doğru gündeme getirdiği temel taleplerde son durum şöyle: