İktidar ticareti sağlamak istiyor

Yayınlanma: 16.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.03.2024 - 04:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, 4 Mart’taki kabine toplantısının ardından “Irak sınırlarımızı güven altına alacak çemberi tamamlamak üzereyiz” ifadesinin ardından Türkiye ve Irak, güvenlik zirvesi düzenledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, önceki gün Bağdat’ta Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile görüştü.

"İŞBİRLİĞİ YETERLİ GÖRÜLMEDİ"

Zirveyi Esenyurt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sait Yılmaz değerlendirdi. Yılmaz, Mart 2023’te Irak Başbakanı Muhammet Şiya es-Sudani’nin Türkiye ziyaretini anımsatıp “Öncelikle Bağdat yönetimi PKK’yi terörist bir grup olarak görmüyordu. Türkiye’nin Barzani ile yakınlığı, Barzani’nin de bunu Bağdat’ın aleyhine kullanması ve Kerkük ile Musul’dan çıkan petrolü Irak yönetimine vermeyip Türkiye üzerinden satışını yaparak gelir elde etmesine Bağdat karşı çıkıyordu. Bağdat da BarzaniTürkiye ilişkisine karşı Talabani-PKK’yi kullanıyordu. Türkiye şehitlerden sonra Barzani ile olan işbirliğinin yeterli olmadığını gördü. Bu bakımdan masada sadece PKK değil, ticaret, Kalkınma Yolu projesi de var” dedi.

"SURİYE VURGUSU"

Yılmaz şöyle devam etti: “İktidar, terörü bahane edip Bağdat’la ilişkileri düzeltip ticareti sağlamak istiyor. Türkiye’nin terörle mücadeleyi Kuzey Irak’ta yapmasına gerek yok. Terör örgütü, Suriye’nin kuzeyinde devlet kuruyor. İktidarın bir senedir süren çabalarının amacı Erdoğan’ı Bağdat’ta davet ettirip birkaç ticaret anlaşması yaptırmak. Bölgede Türkiye’nin lehine olabilecek hiçbir gelişme yok. İktidar, dış politikada çuvalladı.