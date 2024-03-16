İktidar ticareti sağlamak istiyor

Prof. Dr. Yılmaz, Ankara-Bağdat görüşmelerini Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Aytunç Ürkmez
Yayınlanma: 16.03.2024 - 04:00
İktidar ticareti sağlamak istiyor
Abone Ol google-news

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, 4 Mart’taki kabine toplantısının ardından “Irak sınırlarımızı güven altına alacak çemberi tamamlamak üzereyiz” ifadesinin ardından Türkiye ve Irak, güvenlik zirvesi düzenledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, önceki gün Bağdat’ta Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile görüştü.

"İŞBİRLİĞİ YETERLİ GÖRÜLMEDİ"

Zirveyi Esenyurt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sait Yılmaz değerlendirdi. Yılmaz, Mart 2023’te Irak Başbakanı Muhammet Şiya es-Sudani’nin Türkiye ziyaretini anımsatıp “Öncelikle Bağdat yönetimi PKK’yi terörist bir grup olarak görmüyordu. Türkiye’nin Barzani ile yakınlığı, Barzani’nin de bunu Bağdat’ın aleyhine kullanması ve Kerkük ile Musul’dan çıkan petrolü Irak yönetimine vermeyip Türkiye üzerinden satışını yaparak gelir elde etmesine Bağdat karşı çıkıyordu. Bağdat da BarzaniTürkiye ilişkisine karşı Talabani-PKK’yi kullanıyordu. Türkiye şehitlerden sonra Barzani ile olan işbirliğinin yeterli olmadığını gördü. Bu bakımdan masada sadece PKK değil, ticaret, Kalkınma Yolu projesi de var” dedi.

"SURİYE VURGUSU"

Yılmaz şöyle devam etti: “İktidar, terörü bahane edip Bağdat’la ilişkileri düzeltip ticareti sağlamak istiyor. Türkiye’nin terörle mücadeleyi Kuzey Irak’ta yapmasına gerek yok. Terör örgütü, Suriye’nin kuzeyinde devlet kuruyor. İktidarın bir senedir süren çabalarının amacı Erdoğan’ı Bağdat’ta davet ettirip birkaç ticaret anlaşması yaptırmak. Bölgede Türkiye’nin lehine olabilecek hiçbir gelişme yok. İktidar, dış politikada çuvalladı.


ırak haberleri Hakan Fidan haberleri İbrahim Kalın haberleri

İlgili Haberler

Türkiye Irak'a yaklaşık 1.5 milyar dolar tazminat ödeyecek

Türkiye Irak'a yaklaşık 1.5 milyar dolar tazminat ödeyecek
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bakan Mehmet Şimşek 'kötü adam olmaya razıyım' diyerek uyardı: 'Para yok, zorlanacaksınız'

Bakan Mehmet Şimşek 'kötü adam olmaya razıyım' diyerek uyardı: 'Para yok, zorlanacaksınız'
Sosyal medyada yankı uyandıran sözler: HÜDA PAR adayı ve ‘Çarşaf’ espirisi

Sosyal medyada yankı uyandıran sözler: HÜDA PAR adayı ve ‘Çarşaf’ espirisi
Yenilenmiş MTA diri fay haritası paylaşıldı: İşte bölge bölge altından fay hattı geçen şehirler...

Yenilenmiş MTA diri fay haritası paylaşıldı: İşte bölge bölge altından fay hattı geçen şehirler...
UEFA’dan Fenerbahçe’ye flaş ceza!

UEFA’dan Fenerbahçe’ye flaş ceza!
Akaryakıtta tabela değişiyor... Motorin ve benzine dev zam yolda! 14 Mart 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Akaryakıtta tabela değişiyor... Motorin ve benzine dev zam yolda! 14 Mart 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
Hayranlarına müjdeli haber… Netflix tarih verdi: ‘Kuş Uçuşu’nun final sezonu geliyor

Hayranlarına müjdeli haber… Netflix tarih verdi: ‘Kuş Uçuşu’nun final sezonu geliyor
İstanbul, Erzurum, Muğla, Samsun… SONAR Araştırma’nin son yerel seçim anketi ortaya çıktı: Sonuçları il il paylaştı! İstanbul’da durum başa baş

İstanbul, Erzurum, Muğla, Samsun… SONAR Araştırma’nin son yerel seçim anketi ortaya çıktı: Sonuçları il il paylaştı! İstanbul’da durum başa baş
Mansur Yavaş açıkladı: ‘SMA testini yaptırmayana nikâh yok’

Mansur Yavaş açıkladı: ‘SMA testini yaptırmayana nikâh yok’