Deva Partisi Uşak İl Başkanı Yusuf Burak Erol kimdir? Yusuf Burak Erol neden istifa etti?

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 14:14

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 14:14

Türkiye’nin en genç il başkanı olan Avukat Yusuf Burak Erol, milletvekilliği aday adaylığı için Deva Partisi Uşak İl Başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu. Avukat Yusuf Burak Erol'un yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

YUSUF BURAK EROL KİMDİR?

Av. Yusuf Burak Erol, 2014 - 2019 yıllarında Atatürk Ünivesitesi'nde hukuk eğitimi aldı. Lisans eğitimini tamamlayan Erol, halen Ufuk Üniversitesi Kamu Hukuku Yüksek Lisans programında eğitim hayatına devam ediyor. Eğitim hayatında birçok sosyal projelerde yer alan Yusuf Burak Erol, Gençlik Değişim Programları ile yurtdışında birçok ülkede temaslarda bulundu. Yusuf Burak Erol, 2021'de DEVA Partisi Uşak Merkez İlçe Kurucu Başkanlığına atandı.







