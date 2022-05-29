İktidara yakın gazete AKP'nin iki toplantısını duyurdu: 'Seçime giden yolda en acil başlık gibi'

29 Mayıs 2022 Pazar, 11:57

Hürriyet gazetesi yazarı Nuray Babacan, "Zirvede çifte gündem" başlıklı yazısında gündemde az yer alan iki toplantının iktidar partisinde gerçekleştiğini aktardı.

Toplantının konularının sığınmacılar ve ekonomi olduğuna değinen Babacan, "Toplantıdaki genel hava, sığınmacıların çoğunluğunun dönmesine olanak yaratmaktan yana esti. Kalanların entegrasyonu daha az ilgi çekti. Konunun, yabancı düşmanlığına dönüşmemesi de temenniler arasında yer aldı" dedi.

"SEÇİME GİDEN YOLDA EN ACİL BAŞLIK GİBİ"

Babacan'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Toplantılardan biri Beştepe’deydi. Yüksek İstişare Kurulu’nun toplantısında, Türkiye’nin göç yönetimi ve çeşitli statülerde ülkede bulunan yabancılara ilişkin rakamlar paylaşılırken, toplantının konuğu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu. Ağırlıklı konunun sığınmacıların ülkelerine gönüllü ve güvenli şekilde dönmesi olduğunu biliyoruz. Toplantıdaki genel hava, sığınmacıların çoğunluğunun dönmesine olanak yaratmaktan yana esti. Kalanların entegrasyonu daha az ilgi çekti. Konunun, yabancı düşmanlığına dönüşmemesi de temenniler arasında yer aldı.

Diğer toplantıya gelince. Genel Merkez’de genel başkan yardımcıları ve genel başkan danışmanlarından oluşan strateji grubu, bu hafta ekonomiyi masaya yatırdı. Ekonomiyle ilgili talepler dile getirilirken, sorunun çözümü için “Geçim sıkıntısı, fiyat artışları ve enflasyonla mücadele konusunda” öncelikli atılması gereken adımlar ele alındı. İki başat sorun, iktidar partisinde her gün gündem. Sorunların “ortak akıl” oluşturularak çözülmesi, seçime giden yolda en acil başlık gibi."