İktidara yakın gazete duyurdu: 4 vekil, 12 belediye başkanı AKP'ye katılıyor

Yayınlanma: 25.12.2024 - 10:25

Güncelleme: 25.12.2024 - 10:32

Farklı siyasi partilerden 12 belediye başkanı ve Gelecek Partisi'nden 4 milletvekilinin AKP'ye geçeceği iddia edildi.

AKP'ye geçecek isimlere rozetlerini, bugün yapılacak AKP Grup Toplantısı’nda ya da şubat ayında yapılması planlanan büyük kongrede AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takması bekleniyor.

DAVUTOĞLU'NDAN 'DÖNERİM' SİNYALİ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun, “Büyük bir toparlanma hareketine ihtiyaç var. Ben o harekete destek vermeye hazırım’’ açıklamasına tepkiler gelmiş ve AKP’ye dönüş olarak konuşulmuştu.

İSTİFA ETTİ

Diğer yandan Gelecek Partisi Ankara Milletvekili, eski AKP Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı, dün partisinden istifa ettiğini açıklamıştı. Yamalı'nın AKP’ye geçeceği istifa öncesi iddia edilmişti.

İKİ İSİM VERİLDİ

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinin haberine göre; Yamalı’nın istifası AKP’ye geçiş iddialarını güçlendirdi. Nedim Yamalı ile birlikte AKP'ye katılacak isimlerden bir diğerinin ise Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci olduğu konuşuluyor. Önümüzdeki günlerde İyi Partili bazı isimlerin de AKP’ye geçeceği, görüşmelerin sürdüğü kulislerde konuşuluyor.

CHP LİSTELERİNDEN SEÇİLMİŞLERDİ

Gelecek Partisi'nin 10 milletvekili, 2023 Genel Seçimleri'nde Millet İttifakı'na dahil olarak CHP listelerinden aday olmuş ve seçilmişlerdi.

SAADET - GELECEK PARTİSİ GRUBU DÜŞÜYOR

Nedim Yamalı’nın partisinden istifa etmesiyle birlikte, TBMM’de 20 milletvekili bulunan Saadet-Gelecek Grubu’nun sandalye sayısı 19’a düştü. Böylelikle istifa dilekçesinin TBMM Başkanlığı tarafından işleme alınması halinde, Saadet-Gelecek Partisi’nin Meclis grubu statüsü sona erecek.