İktidara yakın gazete duyurdu: AKP'de adaylık yarışı başladı
AKP yönetimi bir yandan mevcut vekillerin performansını ölçmeye, bir yandan yeni isimler bulma arayışına girdi. 81 ilde öne çıkan isimlerle ilgili de anket çalışması başlatıldı.
Muhalefet partilerinin erken seçim çağrılarına karşın Cumhur İttifakı ortakları Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) liderleri seçimlerin ısrarla zamanında, yani 2023'de yapılacağını söylüyor.
Taraflar bu tartışmada karşılıklı algı oluşturma suçlamasında bulunurken, erken seçim konusu başkent siyasetinin gündeminden düşmüyor.
İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun hbaerine göre, AKP'de 2023 seçimleri için milletvekili adayı olmak isteyenler arasında yarış erken başladı. Teşkilatlarda bu nedenle hareketlenme yaşanırken, Genel Merkez yönetimi bir yandan mevcut milletvekillerinin performansını ölçmeye, bir yandan ‘yeni isimler, yeni yüzler’ konusunda araştırma yapmaya başladı.
YENİ İSİM ARAYIŞI
AKP, 2023 seçimleri için milletvekili adaylıklarına ilişkin çalışmalar başlatıldı. AKP kaynakları “Sahada bir yandan mevcut milletvekillerinin performanslarını değerlendiriyoruz. Bir yandan da her ilde öne çıkan yeni isimlerle ilgili çalışma yapıyoruz. Bunun için partide bir kurul oluşturulacak ve milletvekilli aday adaylıkları konusunda çalışacak. Ayrıca her ilde bir yandan da isimler üzerinde anket çalışması yapılıyor” dedi.
TEŞKİLATLARDA YARIŞ VAR
AKP kurmayları, bu seçimler için milletvekili aday adayları sayısında bir artış olacağını gözlemlediklerini belirterek “Teşkilatlar bu nedenle çok hareketle, çok sayıda il başkanı, eski il başkanları, eski vekiller adaylık için nabız yokluyor. Bu nedenle aday olmak isteyenlere belli kriterler getirilecektir” değerlendirmesini yaptı.
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