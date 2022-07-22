İktidara yakın gazete duyurdu: AKP'de seçim hazırlığı başladı!
AKP'li milletvekilleri, bakanlar ve teşkilatlar eylül sonuna kadar haftanın en az dört günü sahaya inerek, Anadolu'nun ilçe ve köylerini dolaşacak. Programlarda elde edilen veriler AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak.
İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; AKP, 2023 seçimlerinin ön hazırlıkları kapsamında Anadolu turuna hazırlanıyor. Parti yönetimi, milletvekilleri ve teşkilatlardan ilçe ve köy bazlı çalışmalara ağırlık verecek şekilde eylül ayı sonuna kadar sahada olmalarını istedi.
AKP Teşkilat Başkanlığı tarafından planlanan saha çalışmaları önümüzdeki haftadan itibaren başlayacak. Teşkilat Başkanlığı, il başkanlarından milletvekillerinin ve ihtiyaç olması hâlinde zaman zaman bakanların da katılacağı yaz programlarını hazırlamalarını istedi. İl başkanlıklarının yapacakları programlar dâhilinde, AKP ekipleri eylül sonuna kadar haftanın en az dört günü sahaya inerek ilçeleri ve köyleri dolaşacak.
Özellikle AKP'den uzaklaşma eğiliminde olan seçmenler veya AKP'den kopmuş olmasına rağmen, henüz bir başka partiye yönelmemiş olan ‘Gri alandaki’ seçmenler yakın markaja alınacak.
Sahada yapılacak ziyaretler sırasında ‘Vatandaşla hiçbir şekilde polemiğe girilmemesi’, anlık çözüm gerektiren taleplerin bekletilmeden yerine getirilmesi ve AKP'nin 20 yıllık icraatının hatırlatılarak, bundan sonraki süreçte de "aynı kararlılıkla problemlerin yine AKP tarafından çözüleceğine vurgu yapılması" istendi.
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