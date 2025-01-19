İktidara yakın gazete duyurdu: Dört milletvekili ve 20 başkan AKP yolunda

Yayınlanma: 19.01.2025 - 10:24

Güncelleme: 19.01.2025 - 10:24

Önümüzdeki günlerde AKP’ye en az dört milletvekili ve 20 belde/ilçe belediye başkanın katılacağı ifade ediliyor.

İktidara yakın Türkiye gazetesinin haberine göre, sözkonusu vekil ve başkanların katılımlarının ilanı AKP grup toplantılarında ya da 23 Şubat’ta yapılacak büyük kongrede toplu bir şekilde olabilecek.

Habere göre, AKP'ye gelecek milletvekillerinin Gelecek, DEVA ve İYİ Parti’den olacağı da kulislerde dile getiriliyor.

Milletvekilleri Dursun Ataş, Seyithan İzsiz, Ersagun Yücel, İdris Nebi Hatipoğlu (İyi Parti) Suat Pamukçu (Yeniden Refah) ve son olarak Nedim Yamalı (Gelecek Partisi) ile 13 belediye başkanı farklı tarihlerde partilerinden istifa ederek AKP’ye geçmişti.