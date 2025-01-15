Dikkat çeken anket sonucu... Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına kendi partisinden bile destek yok!

Yayınlanma: 15.01.2025 - 21:36

Güncelleme: 15.01.2025 - 21:36

MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, sosyal medya hesabından MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına yönelik bir anket sonucunu paylaştı.

Buna göre, katılımcıların yüzde 21.9'u çağrıyı doğru bulurken, yüzde 71.9 'yanlış buldum' cevabını verdi.

AKP seçmeninin yüzde 26.4'ü 'doğru buldum', yüzde 65.3'ü de 'yanlış buldum' yanıtını verdi.

CHP seçmeninin yüzde 88.5'i yanlış bulurken, yüzde 7 'doğru buldum' seçeneğini tercih etti.

Bahçeli'nin liderliğini yaptığı MHP'nin seçmeni ise yüzde 62.8 ile çağrıyı yanlış bulduğunu belirtti.

İYİ Parti seçmeni de yüzde 82.9 ile yanlış, yüzde 15.3 ile doğru buldum şıkkını seçti.

Söz konusu çağrıya en büyük destek ise DEM Parti seçmeninden geldi. DEM Parti seçmeninin yüzde 52.3 'doğru buldum' derken, yüzde 34.2 ile 'yanlış buldum' cevabını verdi.