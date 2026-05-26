İktidara yakın gazeteci Bahçeli'yi 'eleştirdi': Yanıt MHP'nin sosyal medya sorumlusundan geldi

26.05.2026 23:46:00
İktidara yakınlığı ile bilinen gazeteci Fuat Uğur, Kurban Bayramı tebriği için Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştiren bir paylaşım yaptı. Uğur'a yanıt MHP Sosyal Medya Sorumlusu Hüseyin Özkan'dan geldi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı tebriği için CHP seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel ve mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nu aramıştı.

Bunun üzerine iktidara yakınlığıyla bilinen gazete Fuat Uğur, Bahçeli'yi hedef alan bir paylaşım yaptı.

Uğur şunları yazdı: 

"MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Kılıçdaroğlu ile Özel’i barıştırmaya çalışması ilginç bir seyir izliyor. Sayın Bahçeli’nin yakında “Özgür Özel gerekirse umut hakkından yararlansın ve hatta CHP Meclis Grubunda konuşsun. Ama artık silahları; yani bu tezgahları bırakacağını,İmamoğlu’nun emir eri olmaktan vazgeçtiğini açıklasın. Hilesiz ve ahlaklı bir CHP için elini taşın altına koysun” diye konuşursa şaşırmam."

Uğur'un bu paylaşımına MHP Sosyal Medya Sorumlusu Hüseyin Özkan yanıt verdi.

Özkan, yaptığı paylaşımda "Liderimiz ne yapacağını size mi soracaktı?

Milliyetçi Hareket Partisi Lideri, Türk siyasi tarihinde geçmişe ve geleceğe karşı her zaman sorumlu hareket etmiştir. 

Onun aklı hep Türkiye’dir. Ve her zaman “önce ülkem ve milletim” demiştir.

Talihsiz bir gönderi olmuş, yakışmamış."

