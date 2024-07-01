İktidara yakın gazeteden 'kabine' kulisi: 'Bir değişiklik olmazsa bu gece değişiyor'

AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen Türkiye Gazetesi'nin aktardığı son kulis bilgilerine göre; kabinede gerçekleşmesi beklenen değişiklik bu gece yapılabilir.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.07.2024 - 14:00
İktidara yakın gazeteden 'kabine' kulisi: 'Bir değişiklik olmazsa bu gece değişiyor'
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifa ettiği haberleriyle başlayan 'kabine değişikliği' iddialarında yeni bir gelişme yaşandı.

TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan'ın edindiği bilgiye göre kabine değişikliği bu gece gerçekleşebilir

İddiaya göre yarın gerçekleşecek kabine toplantısında bu gece görevden alınacak isimlerin yerine gelen yeni bakanlar yer alacak.

"SON ANDA BİR DEĞİŞİKLİK OLMAZSA..."

Sözcan, "Herkes cuma gecesine kilitlenmişti, bekleyenler oldu ama değişiklik yapılmadı. Ben ne zaman olacağını söyleyeyim; o gece bu gece... Haber kaynaklarımın verdiği bilgi doğruysa ve son anda bir değişiklik olmazsa Kabine değişikliği bu gece gerçekleşecek. Onun için Resmi Gazete'nin yayın saatine saatlerimizi kurabiliriz. Neden bugün yapılacak? Çünkü yarın Kabine toplantısı var... Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kabine'yi topluyor; bana gelen bilgiye göre bu gece kaç bakan gidecekse, yarın yerlerine gelen bakanlar Kabine toplantısında yer alacak. Dediğim gibi son anda bir değişiklik olmazsa bu gece değişiklik olacağına dair güçlü sinyaller aldım" dedi.


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