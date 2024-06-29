Kabinede neler oluyor?

29 Haziran 2024 Cumartesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın istifa ettiği iddiası Ankara’da şok etkisi yarattı.

Konu ile ilgili de çok fazla haber yapıldı.

İsmail Saymaz, Bakan Koca ile görüşerek istifa iddialarını sordu.

Koca, “Affınızı istemişsiniz, doğru mu” sorusuna “Hayatın her hali olabilir, biliyorsunuz. Önemli olan, millete ve devlete hizmet etmek. Her pozisyonda” yanıtını verdi.

Yani aslında iddiaların doğru olduğunu kabul etti.

Saymaz’ın “Bugün cumhurbaşkanıyla görüşmüşsünüz” şeklindeki sorusu üzerine ise Koca, “Biz her zaman görüşüyoruz” ifadelerini kullandı.

Konu ile ilgili ben de Sağlık Bakanlığı kaynaklarını aradım. Konuştum.

“Fahrettin Koca kesinlikle istifa etti” diye belirttiler. Hatta daha fazlasını söyleyeyim.

Fahrettin Koca’nın değil 2-3 bakanın daha istifa edeceğini belirttiler.

Sağlık Bakanı Koca’nın istifa gerekçesi nedir diye sorduğumda ise aldığım cevap şu şekilde oldu:

“Bakanlıklar arasında dikkat ederseniz siyasetçi ve teknokrat ayrımı var. Siyasetin merkezinden gelen bakanlar parti teşkilatların isteğine olumlu cevap veriyor. Teknokrat bakanlar ise bu konuda yeterli görülmüyor. Daha açık konuşmak gerekirse Sağlık Bakanlığı bünyesinde mülakat ile göreve alınan personel yok. Hepsi sınav sonucuna göre alınıyor. Tabii bakanlık bünyesine girmek için siyasilerden istenilen yardım mevcut uygulama ile mümkün olmuyor. Bu konular yapılan teşkilat toplantılarında da dile getirildi. Hatta toplantıda Sağlık Bakanlığı’ndaki aksamalar da eleştiri konusu yapıldı. Bakan aslında o gün istifa etti.”

Yani parti teşkilatlarından gelen “torpil” isteklerinin yerine getirilmemesi ve sağlık alanında yaşanan sıkıntılar mı istifa sebebi?

“Sadece bu değil ama bir tanesi bu diyebiliriz.”

Peki, kesin istifa etti mi?

“Evet, bıraktı artık görevi.”

Bakın değerli okurlar Fahrettin Koca’nın istifası bence basit bir durum değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakınlıkları ve süreç göz önüne alındığında bu durumun normal olmadığı açıkça görülür.

Cumhurbaşkanına rağmen Koca istifa kararı almış ise bu AKP’de işlerin hiç de iyi gitmediğinin göstergesi olur.

İşin açıkçası biz gazeteciler olarak elimizdeki bilgilerin doğrulatılması veya bilgi alınması noktasında en rahat ulaşım sağladığımız ve bilgi alabildiğimiz kurum Sağlık Bakanlığı’ydı.

Kendisinin bakanlık dönemindeki birçok şeyi eleştirdim ve halen de eleştiriyorum ancak hakkını teslim etmek gerekiyor ki hangi sorun olursa olsun ve her kim olursa olsun çözüm odaklı bir yaklaşım sergilediğine çok defa şahit oldum.

Kendi adıma konuşmam gerekirse de bir gazeteci olarak direk telefon ile ulaşabildiğimiz sayılı bakanlardan biriydi.

Bundan sonraki gelişmeleri takip ediyor olacağız.

Bu istifa ya da istifaları ise daha çok AKP’deki kırılma olarak okumak daha doğru olacaktır. Erdoğan’ın yerel seçimlerdeki yenilgiyi nasıl yorumladığını da yaşanan gelişmeler üzerinden görmek mümkün. İstifalar dışında yumuşama süreci ve Erdoğan’ın söylemlerindeki yumuşama gayet açık.

Vatandaşın ise tek derdi ekonomi. Yoksa bu gelişmeler çok evin içini ilgilendiren durumlar değil. Mutfak alev almış gidiyor.

Bakalım yaşananlar neyi getirecek.