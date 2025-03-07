İktidara yakın televizyon kanalında şok iddia: 'İstanbul'da CHP'li iki belediyeye daha operasyon geliyor'

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, katıldığı televizyon programında İstranbul'da CHP'li belediyeleri hedef alan operasyonların süreceğini belirterek sırada Beyoğlu Belediyesi ile Kartal Belediyesi'nin olduğunu öne sürdü.

İktidara yakın televizyon kanalında şok iddia: 'İstanbul'da CHP'li iki belediyeye daha operasyon geliyor'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 07.03.2025 - 12:14

İktidara yakın TGRT Haber televizyonunda, İstanbul'da Beşiktaş, Beykoz ve Esenyurt'un ardından iki CHP'li belediyeye daha operasyon geleceği öne sürüldü.

İddiayı dile getiren ise TGRT Haber'de yayınlanan Taksim Meydanı isimli programın yorumcularından, Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük oldu. 

Programda "Kent Uzlaşısı" soruşturması kapsamında aralarında İstanbul'da açılan davaya ilişkin konuşan Küçük, "Ben bu dosyaları ve ifadeleri net görüyorum" diyerek "İki operasyon daha bekliyorum. Biri Beyoğlu Belediyesi. Bu net bilgi. Diğeri de Kartal Belediyesi. Kartal Belediyesi'nde böyle bir ilgi ve iltisakın olduğu söyleniyor" dedi.  

Cem Küçük, "Belediye başkanları alınır alınmaz bilmiyorum ama önümüzdeki haftalarda onlara da soruşturma gelecek" iddiasında bulundu. 



Etiketler: #CEM Küçük #TGRT haber #Beyoğlu Belediyesi

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