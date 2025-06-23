İktidarın bazı küçük partilerle milletvekili pazarlığı yürüteceği iddia ediliyor: Vekil devşirme operasyonu

Meclis’in 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün anılmasının ardından tatile girmesi bekleniyor. Yeni yasama döneminde ise Meclis gündemini yeni anayasa çalışmalarının oluşturacağı belirtiliyor. AKP’nin de yaz dönemini anayasa çalışmaları için hazırlıklarla geçirmesi bekleniyor. AKP’nin, Meclis’te çoğunluk sorununu kalıcı olarak çözmek ve anayasa değişikliği için gerekli sayıya ulaşmak amacıyla bazı küçük partilerin milletvekilleriyle birebir görüşmeler yürüteceği öne sürülüyor.

MASADAKİ VAATLER

Görüşmelerde, “komisyon üyeliği”, “bakan yardımcılığı” ve “seçim sonrası yeniden aday gösterme” gibi vaatlerin masada olduğu belirtiliyor. İktidarın özellikle Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Yeniden Refah Partisi listelerinden Meclis’e giren bazı milletvekilleriyle temas kuracağı ifade ediliyor. Bu vekillerin partilerinden bağımsızlaşarak AKP’ye katılması ya da “destek oyu” vermesi için görüşmeler yapılacağı belirtiliyor. Bağımsız bulunan milletvekillerinin de AKP’nin ikna listesinde olduğu kaydediliyor. AKP’ye yakın bazı danışmanların bu temasları doğrudan değil, aracı siyasetçiler ya da eski vekiller üzerinden gerçekleştireceği de kulislerde konuşuluyor.

YAZ BOYUNCA ‘SESSİZCE’ DEVAM EDECEK

AKP kaynakları bu sürecin yaz boyunca “sessizce” sürdürüleceğini ve sonbahara girilirken bazı geçişlerin netleşeceğini söylüyor. Aynı kaynaklar, isim vermekten kaçınırken “temaslar ilkesel değil, siyasal zeminli” ifadesini kullanıyor. İYİ Parti kulislerinde ise bu temaslar “iktidarın vekil devşirme operasyonu” olarak değerlendiriliyor. İYİ Parti’den üst düzey bir yetkili de “Bu, halk iradesine açık müdahaledir” yorumunu yaptı. ANKARA

19 MİLLETVEKİLİNİN DESTEĞİ GEREKLİ

Referandum olmadan anayasa değişikliği için 360 vekil, referandum olmaksızın “doğrudan” anayasa değişikliği için 400 vekilin oyu gerekiyor. Cumhur İttifakı’na dahil siyasi AKP, MHP, HÜDA PAR ve DSP'nin toplam vekil sayısı 325 ediyor. Referandumsuz anayasa değişikliği için 400 vekile ulaşması için Cumhur İttifakı’na 75 vekilin desteği gerekiyor. DEM Parti’nin desteği dahil olduğunda ise 19 vekilin desteğine ihtiyaç kalıyor.

TBMM mevcut sandalye dağılımı

AKP - 272

CHP - 135

DEM Parti - 56

MHP - 47

İYİ Parti - 29

Yeni Yol Partisi - 23

Yeniden Refah Partisi - 4

HÜDA PAR - 4

TİP - 3

DBP - 2

Gelecek Partisi - 2

EMEP - 2

DEVA Partisi - 1

DP (Demokrat Parti) - 1

Saadet Partisi - 1

DSP - 1

Bağımsız - 9

Toplam - 592