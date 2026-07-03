İktidarın hedefindeki komedyen Deniz Göktaş tutuklandı... 'Şaka gibi' karara tepki yağdı: 'Konuşmayın, eleştirmeyin, güldürmeyin, düşündürmeyin!'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında “cumhurbaşkanına hakaret” ve “dini değerleri aşağılama” suçlamalarıyla yurtdışı seyahatinden döner dönmez, havalimanında gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş “cumhurbaşkanına hakaret” ve “halkın belli bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama” suçlamasıyla tutuklandı.

Göktaş’a savcılıktaki ifadesinde gösterisinde yaptığı tüm şakalar soruldu, açıklama istendi. Göktaş, sözlerinin mizah kapsamında olduğunu ve hakaret ya da aşağılama kastı taşımadığını söyledi.

"HAKARET ETMEK GİBİ BİR KASTIM YOK"

Üzerine atılan suçlamaları reddeden Göktaş, “Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum, benim dini değerleri, toplumun bir kesimini aşağılamak veya Cumhurbaşkanına hakaret etmek gibi bir kastım yoktur. Gösteride de öyle anlaşılabilecek veya o anlama gelebilecek bir söylem olduğunu düşünmüyorum” diye konuştu.

"TUTUKLAMA" KARARINA TEPKİ YAĞDI

Deniz Göktaş'ın üzerine atılı suçlardan tutuklanmasına kısa sürede tepki yağdı. Sosyal medyada aralarına siyasilerin de dahil olduğu birçok isim, "tutuklama" kararına sert çıktı.

İşte tepki paylaşımlarından bazıları...

BULUT: "VERİLMEK İSTENEN MESAJ: 'KONUŞMAYIN. ELEŞTİRMEYİN. GÜLDÜRMEYİN. DÜŞÜNDÜRMEYİN'"

CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, X'ten yaptığı paylaşımda "O kelepçe yalnızca Deniz’in bileklerine değil; bu ülkenin ortak aklına, ifade özgürlüğüne ve milyonlarca insanın vicdanına vuruldu. Verilmek istenen mesaj: 'Konuşmayın. Eleştirmeyin. Güldürmeyin. Düşündürmeyin'" ifadelerini kullandı.

Bulut, şöyle dedi:

"Komedyen Deniz Göktaş, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ile “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamalarıyla tutuklandı. Aslında kendi iradesiyle yurt dışından Türkiye'ye gelen Deniz Göktaş’a takılan ters kelepçe görüntülerinin servis edilmesi bu tutuklamanın işaret fişeğiydi. O kelepçe yalnızca Deniz’in bileklerine değil; bu ülkenin ortak aklına, ifade özgürlüğüne ve milyonlarca insanın vicdanına vuruldu. Verilmek istenen mesaj: “Konuşmayın. Eleştirmeyin. Güldürmeyin. Düşündürmeyin.”

Oysa demokrasilerde mizah suç değildir. Mizah; düşüncenin, eleştirinin ve özgür toplumun en güçlü nefeslerinden biridir. Bu tutuklamada mesele yalnızca Deniz Göktaş da değildir. Mesele, herkesin korkmadan konuşabilmesi, eleştirebilmesi ve düşüncesini özgürce ifade edebilmesidir. Deniz Göktaş bir an önce serbest bırakılmalıdır!"

Komedyen Deniz Göktaş, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ile “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamalarıyla tutuklandı.



Aslında kendi iradesiyle yurt dışından Türkiye'ye gelen Deniz Göktaş’a takılan ters kelepçe görüntülerinin servis edilmesi bu tutuklamanın işaret… pic.twitter.com/biflaDTF2q — Burhanettin Bulut (@eczburhan) July 3, 2026

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN: "TÜRKİYE BİR HUKUK DEVLETİDİR"

Ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan ise "Gırgır, Leman , Fırt mizah dergilerinin kapak karikatürlerine güldüğümüz, Nokta ve Tempo dergilerinin kapak fotoğraflarını ve haberlerini tartıştığımız günlerden, Olacak O Kadar’a, Başbayan’a güldüğümüz zamanlardan nerelere geldik. Türkiye bir hukuk devletidir!" dedi.

Gırgır, Leman , Fırt mizah dergilerinin kapak karikatürlerine güldüğümüz, Nokta ve Tempo dergilerinin kapak fotoğraflarını ve haberlerini tartıştığımız günlerden , Olacak O Kadar’a , Başbayan’a güldüğümüz zamanlardan nerelere geldik. Türkiye bir hukuk devletidir ! — Armagan Çağlayan (@Armagan_caglaya) July 3, 2026

GÜLLER: "NASREDDİN HOCA'NIN TORUNU DA TUTUKLANDI..."

Gazetemiz yazarı Mehmet Ali Güller ise, "Rejim, Nasreddin Hoca’nın torununu (Deniz Göktaş) da tutukladı" dedi.

Rejim, Nasreddin Hoca’nın torununu (Deniz Göktaş) da tutukladı. — Mehmet Ali Güller (@MaliGuller) July 3, 2026

İLAHİYATÇI CEMİL KILIÇ: 'BÖYLE ADALET OLMAZ'

Göktaş'ın tutuklanmasına bir tepki de ilahiyatçı Cemil Kılıç'tan geldi. Kılıç, "Güldürmen Deniz Göktaş'ın tutuklanması doğru değildir. Kınıyorum. Böyle adalet olmaz" dedi.

Güldürmen Deniz Göktaş'ın tutuklanması doğru değildir. Kınıyorum. Böyle adalet olmaz. — Cemil KILIÇ (@m_cemilkilic) July 3, 2026

MURAT EMİR: "ŞAKA KENDİNİ DOĞRULAMIŞ OLDU!"

CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir de, X'ten yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

"İsmail Arı ve Alican Uludağ dosyalarından iyi bildiğimiz o meşhur 'Tutuklanacak suç icat etme' oyunu, şimdi de Deniz Göktaş için sahnelendi. Kafaları hukuku katletmeye çok iyi çalışıyor: "Deniz Göktaş’ı halkı kin ve düşmanlığa tahrikten alalım... Tüh, kanunda tutuklama yasağı varmış, içeri atamıyoruz! Getirin oradan bütün gösteri kaydını, didik didik edip aradan bir 'Cumhurbaşkanına Hakaret' çıkaralım da yasağı delelim. Hem göze de gireriz."

Siz komedyenlere laf ediyorsunuz ama ülkede asıl doğaçlama gösteri adliye koridorlarında yapılıyor. Baktılar eldeki madde kurtarmıyor, anında senaryoyu güncelleyip kişiye özel suç terziliği yapıyorlar!Şaka da kendini doğrulamış oldu!"

İsmail Arı ve Alican Uludağ dosyalarından iyi bildiğimiz o meşhur "Tutuklanacak suç icat etme" oyunu, şimdi de Deniz Göktaş için sahnelendi.



Kafaları hukuku katletmeye çok iyi çalışıyor: "Deniz Göktaş’ı halkı kin ve düşmanlığa tahrikten alalım... Tüh, kanunda tutuklama yasağı… pic.twitter.com/SuwF6yfjUl — Murat Emir (@muratemirchp) July 3, 2026

FATİH YAŞLI: "BUNUN GURURU ÖMRÜ BOYUNCA ONA YETER"

Akademisyen Fatih Yaşlı da X hesabından yaptığı paylaşımda "Deniz, oyununun adıyla, içeriğiyle, toplumla buluşma biçimiyle, yaptığının sonuçlarını göze almasıyla, cüret ettiği şeyle, tarihe geçecek bir politik sanat hadisesine imza attı. Sadece bunun gururu bile ömrü boyunca ona yeter" dedi.