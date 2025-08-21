İktidarın kreş kararının siyasi olduğunu söyleyen Özel, seçim sonrası ilk icraatlerini açıkladı: Tüm öğrencilere yurt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün İstanbul Üsküdar’daki mitingi öncesi Ataşehir ve Kadıköy’de iki ayrı açılışa katıldı. Gündüz bakımevi ve tıp merkezi törenlerinin ardından kız öğrenci yurdu açılışında konuşan Özel, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidarında, cumhurbaşkanımızın ilk vereceği talimat TOKİ olacak. Ve bir yıl içinde bütün öğrencilere yetecek kadar Cumhuriyet yurtları TOKİ tarafından inşa edilecek” dedi.

CHP lideri Özel, sabah saatlerinde katıldığı Ataşehir Belediyesi’nin “Yuvamız Ataşehir Çocuk Gündüz Bakımevi Temel Atma ve Gönüllü Hizmet Vakfı Huriye Öğücü Tıp Merkezi” açılış töreninde konuştu.

Kadın istihdamının Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri olduğuna işaret eden Özel, “Bunun önündeki en büyük engellerden bir tanesi, kreşlerin az olmasıdır. Kadınlar açısından geniş tabanlı işsizlik yüzde 40 noktasına geldi. Çünkü evdeki çocuğu bırakacak ücretsiz bir kreş yoksa kreşin parası kadının alacağı asgari ücretin üzerinde bile olabiliyor. Biz bunun için kadın işsizliğini gördüğümüz için belediyelerimiz en önemli ve en öncelikli görevlerinden bir tanesi olarak kreş yapmayı söyledik” dedi.

Özel, sözlerine şöyle devam etti: “‘Ekrem Başkan olmadan, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı olmadan önce İstanbul’da kaç kreş vardı? Kaç öğrenci yurdu vardı. Herkes bir sayı söyler, herkes yanılır. Çünkü cevap sıfır. Bir tek kreşi olmayan, bir tek öğrenci yurdu olmayan bir büyükşehir belediyesini devraldık biz. Böyle kararlar tesadüfi falan değildir, ekonomik değildir. Fevkalade siyasidir ve tercihseldir. Yurt yapmıyorsa cemaat yurtlarına yol vermek için yapmıyor. Kadını, çocuk doğuran ve çocuğuna, yaşlısına, engellisine evde bakan, sosyal hayatın içinde istemeyen bir dünya görüşü kreş yapmaz Bugün bu kadar engellemelere, hapse, haksız tutukluluğa ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne kreş katkısı sağlayabilecek tüm iş insanlarına verilen gözdağına rağmen şu ana kadar 111 tane kreş hayata geçmiş durumda.”

1000’E YAKIN PROJE

Özel, tüm engellemelere karşın CHP’li belediyelere ait 1000’e yakın projenin bittiğini açıkladı. CHP lideri daha sonra, İBB Filiz Akın Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu açılış törenine katıldı.

Özel, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Bu parti bir adım geri atarsa Türkiye 100 yıl geri gider. Bu parti bir kelime eksik konuşursa, Türkiye’yi sustururlar. Bu parti bir santim eğilirse, bu millete diz çöktürürler. Diz çökmeyeceğiz, bu millete diz çöktürtmeyeceğiz.”

Açılışta konuşan İBB Başkanvekili Nuri Aslan ise “Tüm engelleme çabalarına karşı, sadece yurtlarla değil, burslarımızla, istihdam ve psiko-sosyal desteklerimizle, bulduğumuz her fırsatta, hayatın her alanında gençlerimize ve çocuklarımıza bir el uzatıyoruz” açıklamasını yaptı. Açılışta, İmamoğlu’nun Silivri’den yolladığı mektup da okundu.

‘BİR ARAYA GELECEĞİZ’

Barınmanın, iktidarın izlediği politikalar nedeniyle İstanbul’un en büyük sorunlarından biri haline geldiğine vurgu yapan İmamoğlu, “İBB tarihinde ilk kez, yükseköğrenim öğrenci yurtlarımızı açmaya karar verdik. 2021 yılında, 3 yurtta 622 öğrenci kapasitesiyle başladık. Bu yıl 16 yurtta, yaklaşık 6 bin öğrenciye ev sahipliği yapacağız” bilgilerini paylaştı.

“Bu çalışma arkadaşlarım arasından birçok değerli isim, ne yazık ki bu başarılarından dolayı benimle birlikte cezalandırılıyorlar” diyen İmamoğlu, “Hiçbir somut delile dayanmayan iddialarla, Türkiye’nin farklı cezaevlerinde tutsak edilmiş durumdalar. Biz bugün içeride olsak da hizmetlerimiz ve projelerimiz yurttaşlarımızla buluşmaya devam ediyor. Çok kısa zamanda yeniden bir araya geleceğimize inancım tam” dedi.

ÜSKÜDAR'DAN ÖZGÜRLÜK MESAJI

CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için yapılan “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinde son adres dün akşam İstanbul Üsküdar oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’li belediye başkanlarına yönelik soruşturmalara dikkat çekerek CHP’li belediyelerin bir yandan yargı tacizi bir yandan da ödeneklerin kesildiği bir dönemi yaşamalarına rağmen hizmet vermeyi sürdürdüklerini söyledi.

‘ARKADAŞLARIMIZ ÇIKACAK’

Özel, “Belediyelerimiz hâlâ bu şartlar altında açılış yapıyor. İçerideki arkadaşlarımız elbette en kısa sürede çıkacaklar” dedi. Özel, İmamoğlu’nun Erdoğan’ı bir kez daha yeneceği için cezaevinde tutulduğunu söyledi.

19 Mart operasyonunda tutuklanan İmamoğlu da adalet için toplananlara gönderdiği mesajda, “Atı alan Üsküdar’ı geçemeyecek, milletin iradesini kimse gasp edip kaçamayacak” diye seslendi. 30 yıl sonra CHP’den Üsküdar Belediye Başkanı olan Sinem Dedetaş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Mücadelemiz, zulüm düzenini yenme mücadelesi” ifadelerini kullandı.