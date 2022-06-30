İktidarın Meclis’e sunduğu teklifte milletvekilleri ile bakanların ek gösterge düzenlemeleri de var

30 Haziran 2022 Perşembe, 04:00

İktidar 3600 ek gösterge düzenlemesini Meclis’e sunarken, bakanlar ile milletvekillerinin ek göstergesini 9 bine çıkarmayı da ihmal etmedi. Böylece emekli maaşlarında artış yapılmasının formülü de bulunmuş oldu. Teklifin yasalaşması ile birlikte emekli milletvekilleri kamudaki en yüksek emekli maaşını alanlar arasında olacak. AKP Meclis’e toplam 57 madde ile bir de geçici maddeden oluşan kapsamlı bir “torba teklif” sundu. Teklifte yer alan düzenlemeler özetle şöyle:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli milletvekillerinin maaş artışlarının Cumhurbaşkanlığı ödeneğine bağlı olmaktan çıkarılmasını ve başka bir formül bulunmasını istemişti. Önceki gece ek bütçenin görüşmeleri sırasında cumhurbaşkanı ödeneğindeki artış yasa metninden çıkarıldı. Emekli milletvekillerinin de aralarında bulunduğu bazı meslek gruplarının emekli maaşlarını artırmak için ise yeni bir formül bulundu. TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanı yardımcısı, bakanlık veya milletvekilliği görevlerinde bulunanların sigorta primi veya emekli keseneği ile kurum karşılığı hesaplamalarında 9 bin ek gösterge rakamı esas alınacak. Böylece emekli milletvekillerinin de aralarında bulunduğu bu meslek gruplarının emekli maaşları yükseltilmiş olacak.

ARTIŞIN DA ÜZERİNE ÇIKACAK

Emekli Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Esen, emekli milletvekillerinin maaş artışlarındaki hesaplamada iki seçenek getirildiğini ancak cumhurbaşkanlığı ödeneğine bağlı hesaplamadan da vazgeçilmediğine dikkat çekti. Esen, “Bakılacak hangisi lehe, yani yüksek ise ona göre maaş verilecek. 2012 öncesine dönüş var. Ancak ek gösterge 9 bin olduğu için bundan böyle milletvekillerinin de aralarında bulunduğu bu meslek grupları kamudaki en yüksek emekli aylığı alan kesim haline gelecek. Böylece şu anda cumhurbaşkanı ödeneğine göre yapılan hesaplamayla gelen artışın da üzerine çıkılmış olacak” dedi. Bakan yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı’nın ek göstergesi de 8 bin olacak.

Emniyet Genel Müdürü’nün de 7 bin 600. Uzmar erbaş ve uzman jandarmaların ek göstergeleri 3 bin 600 oldu. En düşük emekli aylığı ise 2 bin 500 liradan, 3 bin liraya çıkarılacak.

DİYANET’E DE EN YÜKSEK GÖSTERGE

Bütçesi ile birçok bakanlığı geride bırakan Diyanet’e de en yüksek ek gösterge veriliyor. Teklif ile Diyanet İşleri Başkanı’nın ek göstergesi 9 bine çıkarılıyor. Şu anda 8 bin olarak uygulanıyordu. Böylece Diyanet İşleri Başkanı da kamudaki en yüksek devlet memurları arasında yer alacak. Buna karşın Yargıtay, Danıştay başkanları ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Danıştay Başsavcısı’nın ek göstergesi halen olduğu gibi 8 binde kaldı. Teklife göre, Genelkurmay Başkanı’nın ek göstergesi 9 bin. Mevcut yasada da 9 bindi.