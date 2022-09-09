Gürsel Tekin'in 'HDP' açıklamasından sonra İYİ Parti'de deprem: Metin Özışık’ın Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edildiğini bildirdi

09 Eylül 2022 Cuma, 13:09

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, geçen günlerde görevinden istifa ettiğini bildirmişti.

Özışık, partisine sunduğu istifa dilekçesinde, CHP'li Gürsel Tekin'in HDP açıklamalarını neden göstererek şunları kaydetti:

"Başkan yardımcılığı yapmış bir kişinin sözleri tüzel kişiliği kapsar. Ben önce Allah, sonra devlet kültüründe yetişmiş, ömrünün 4 yılını terörle mücadele ile geçirmiş, 22 okul arkadaşını şehit vermiş, şehitleri kucağında taşımış, o şehitlerin kanı ellerinde kucağına karışmış, yıllarca şehitlerin sesleri ile gece yarıları kan ter içinde irkilerek uyanan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Alparslan Türkeş ile aynı okuldan Harbiye'den mezun olmayı fani hayatında en büyük onur sayan, emekli binbaşıyım. 'PKK'ya bakanlık verilebilir.' diyen bir zihniyetle aynı masada olmayı kabullenmem mümkün değildir. Bu sebeple bugüne kadar Yozgat halkının takdirini kazanarak ve hiçbir menfi olayla anılmadan yürüttüğüm İl Başkanlığı görevimden istifa ediyorum."

GENEL MERKEZ'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan İYİ Parti Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada Özışık’ın Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edildiğini bildirdi.

İYİ Parti tarafından yapılan yazılı açıklamada, Özışık’ın istifasından önce görevden alındığı, görev değişikliğinin tebliğ edilmesi için defalarca genel merkeze davet edildiği ancak Özışık’ın söz konusu davetlere olumsuz yanıt verdiği kaydedildi.

Açıklamada, “Görevden alınmış olmasına rağmen tamamen gerçeğe aykırı olarak kamuoyuna kendisinin istifa ettiğini açıklaması ve istifasını da gündem ile ilişkilendirmesi üzücü ve utanç vericidir” denildi.

İYİ Parti tarafından yapılan yazılı açıklamanın tamamı şöyle:

"25.08.2022 tarihinde İYİ Parti Genel Merkezi tarafından Yozgat Eski İl Başkanımız Sayın Metin Özışık hakkında, görev değişikliği kararı verilerek tebellüğ etmesi için Genel Merkezimize defalarca davet edilmesine rağmen mazeretler sunarak gelmemiştir.

05.09.2022 tarihinde Ankara’da mutat olarak yapılan İl Başkanları Toplantısı için gelen Sayın Özışık’a, toplantı öncesi Genel Merkezimizde karar tebliğ edilmiştir.

Genel Merkez kararı ile görevden alınmış olmasına rağmen tamamen gerçeğe aykırı olarak kamuoyuna kendisinin istifa ettiğini açıklaması ve istifasını da gündem ile ilişkilendirmesi üzücü ve utanç vericidir. Partimizin halen üyesi olan Sayın Özışık’ın Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini kamuoyuna saygıyla duyururuz."