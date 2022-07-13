İktidarın seçim oyunları başladı: CHP ve İYİ Parti itiraz etti

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 09:58

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, "CHP ve İYİ Parti’nin itirazı var" başlıklı bugünkü yazısında, kura çekilerek yapılan seçim kurulu üyesi atamalarına dikkat çekti.

Seçim kurullarında görev alınması istenmeyen hâkimlerin Hakim ve Savcılar Kurulu tarafından sürüldüğünü, kalan hâkimler arasından da kura çekilerek yüzlerce seçim kurulu üyesi belirlendiğini belirten Pehlivan, Bakırköy’de yapılan seçim kurulu kurasına yapılan itirazı köşesine taşıdı.

İlgili kurada torbaya kimlerin isminin konulduğuna dair CHP ve İYİ Parti tarafından Adalet Komisyonu'na sunulan dilekçeye yanıt dahi verilmediğini belirten Pehlivan, bunun üzerine kuranın resmi tutanağına muhalefet şerhi konulduğunu aktardı.

Muhalefet şerhine konu itiraz notu şöyle:

“Ad çekme işleminde kullanılan listede yer alan isimlerin, 298 sayılı yasanın 15. ve 18. maddelerinde belirtilen nitelikleri taşıyıp / taşımadığı, tarafımızca bilinmemektedir. Bu haliyle, yapılan ad çekme işleminin yasaya uygun yapılıp / yapılmadığının da tarafımızca denetlenmesi mümkün değildir. Listenin tarafımıza verilmemesi nedeniyle, yapılan ad çekme işleminin yasaya uygun yapılıp / yapılmadığını denetleme imkânımız ortadan kaldırılmıştır. Bu nedenlerle; ad çekme işlemine esas listelerin tarafımıza verilmemesi işlemine, ad çekme işleminde kullanılan listeye, ad çekme işleminden önceki tüm işlemlere ve disiplin cezası almış hâkimlerin listede olmaması gerektiğinden şayet kuraya katılmış olanlar arasında disiplin cezası almış hâkim var ise bu hususa ayrıca ve açıkça itiraz ediyoruz.”

Pehlivan, "Biliyorum ki benzer itirazlar başka yerlerde de yapıldı. Kuradan çıkan hâkimler seçim günü kritik bir görev üstlenecek. Yılmadan fikri takip yapacağız" ifadesini kullandı.