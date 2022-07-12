Selahattin Demirtaş: 'Seçimden sonra AKP diye bir parti kalmayabilir'

12 Temmuz 2022 Salı, 11:08

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, son dönemde yapılan çeşitli anketlerde oylarının gerilediği görülen AKP'nin durumu için bir değerlendirme yazısı kaleme aldı.

Gazete Duvar'da yayımlanan "AKP kapanacak" başlıklı yazısında Demirtaş, "Seçimden sonra AKP diye bir parti kalmayabilir, yüksek olasılıkla kalmayacak da" iddiasında bulundu. Demirtaş, iddiasının devamında ise AKP'nin önceleri bir "dava" partisi olduğunu öne sürüp "'Dava'ya inananlar gemiyi çoktan terk ettiler. Geri kalanlar, herhangi bir dava inancı ya da ideolojisi olmayanlardır. AKP’yi ayakta tutan, o dava sahibi insanlardı" dedi.

Yazının devamı şöyle:

"Kadınlar başta olmak üzere 365 gün ev ev, köy köy dolaşıp halkı örgütleyen, halkla ilgilenip sorunlarına çözüm üretmeye çalışan ve "dava"yı anlatan kadrolar yok artık. Çünkü sözünü ettiğim bu kadrolar hırsız değiller.

Eski genel başkanlarından bakanlarına, il ve ilçe başkanlarından her kademedeki yöneticilerine ve mahalle örgütlerine kadar, hırsızlığa bulaşmayanlar daha fazla dayanamadılar ve AKP’yi terk ettiler.

AKP'de kalanların da sokakları, evleri dolaşacak ne inançları ne bilinçleri ne güçleri ne de yüzleri var.

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Tüm veriler AKP’nin Meclisi de Cumhurbaşkanlığını da kaybedeceğini net olarak gösteriyor olsun.

Sizce ranta, çıkara, menfaate, yolsuzluğa veya hırsızlığa dayanarak bir partide kalanlar, bunların artık kaybedileceğini anladıklarında orada dururlar mı?

Ayrıca siz hırsız olsanız polis geldiğinde kaçmaz mısınız? Hırsız olmayın tabii ?? Sadece empati yapın lütfen.

Emin olun hepsi kaçacak. Geriye saf ve temiz duygularla halen AKP’ye oy vermeyi düşünen küçük bir kitle kalacak.

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Sonuçta AKP değil, hırsızlar kaybedecek. Bu dediğime şaşırmayın. Hırsızlar kaybedip kaçınca AKP de kapanmış oluyor zaten. Geriye pek fazla da kimse kalmıyor çünkü."