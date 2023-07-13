Yeşil Sol Parti'den Osman Kavala'yı hedef alan diziye ilişkin RTÜK'e başvuru

Yayınlanma: 13.07.2023 - 14:26

Güncelleme: 13.07.2023 - 14:26

TRT'nin yeni dijital platformunda yayınlanmaya başlayan ‘Metamorfoz’ isimli dizi, AİHM’in kararına rağmen 2017 yılından bu yana cezaevinde olan iş insanı Osman Kavala'yı hedef aldı.

Gezi Parkı eylemlerine atıfta bulunan dizinin ilk bölümü 7 Mayıs tarihinde yayınlanmıştı. Babasının ölümü üzerine holdingin başına geçip “kapitalistleşen” solcu iş insanı anlatılan dizinin ikinci bölümü 13 Temmuz’da yayınlandı.

RTÜK’E YAPTIRIM İÇİN BAŞVURU

Duvar'da yer alan habere göre Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar, ikinci bölümün yayınlanmasının ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na başvuruda bulundu. Dizideki başrol karakterin, Osman Kavala’nın dış görünüşüne kasıtlı olarak benzer hale getirildiğinin görüldüğünü belirten Çandar, diziyle ‘hakaret’, ‘iftira’,‘özel hayatın gizliliği’ gibi suçlarının oluştuğunu ifade ederek Kavala’nın kişilik haklarının da zarar gördüğünü vurguladı.

Çandar bu sebeplerle TRT hakkında, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un “Yayın hizmeti ilkeleri” hükümlerinin açıkça ihlali nedeniyle ayrı ayrı yaptırım uygulanmasını talep etti.