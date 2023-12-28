Son dakika... İktidarın sopası RTÜK, kanallara ceza yağdırdı: Listede Kızıl Goncalar da var

Yayınlanma: 28.12.2023 - 11:04

Güncelleme: 28.12.2023 - 11:27

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bugün yaptığı toplantıda 31 binin üzerinde şikayet gelen "Kızıl Goncalar" adlı dizi başta olmak üzere futbol yayınları ve haber programlarını görüştü.

Toplantı sonucunda kanallara adeta ceza yağdı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) RTÜK üyesi İlhan Taşçı, RTÜK'ün FOX TV ve diğer televizyon kanalllarına verdiği cezaları paylaştı.

Buna göre RTÜK, Kızıl Goncalar dizisinin yayınlandığı FOX TV'ye idari para cezası ile iki kez program durdurma cezası verdi. Cezanın “toplumun milli ve manevi değerlerine” aykırılık gerekçesiyle verildiği belirtildi.

Özcan Deniz ve Özgü Namal’ın başrollerini paylaştığı; cemaat ve seküler aile hayatlarını konu alan Kızıl Goncalar dizisi iktidar medyası ve İsmailağa cemaati tarafından hedef gösterilmişti.

YILMAZ GÜNEY YAYININA CEZA

Kurul, TELE1 TV’ye “kişileri küçük düşürmekten” % 3; aynı kanala kara para aklama yöntemlerinin tartışıldığı program nedeniyle % 3, kanalda Yılmaz Güney’in tartışıldığı programa da “suçluyu övmekten” %3 idari para cezasına karar verdi.

Kanallara verilen diğer cezalar şu şekilde;

Fox TV’ye Somali Cumhurbaşkanının oğlunun kurye Yunus Emre Göçer’e çarparak ölümüne neden olması ve hakem Halil Umut Meler’e saldıran Ankaragücü’nün eski başkanı Faruk Koca ’nın saldırmasına ilişkin değerlendirmeler nedeniyle “tarafsız” davranmadığı savıyla %3 idari para cezası,

’nın saldırmasına ilişkin değerlendirmeler nedeniyle “tarafsız” davranmadığı savıyla %3 idari para cezası, Halk TV’ye “terör eylemini, faillerini ve mağdurlarını terörün amaçlarına hizmet edecek sonuçlar doğuracak şekilde” sunulduğu iddiasıyla %3 idari para; aynı kanalda LGBTİ+konusundaki değerlendirmeler nedeniyle milli ve manevi değerlere aykırılıktan % 3 idari para cezası,

SZC televizyonundaki programda TÜİK çalışanının işsizliği az göstermelerinin karşılığında prim, terfi aldıklarına ilişkin sözlerinin aktarılması nedeniyle “tarafsızlık” ihlali savıyla % 3 idari para cezası,

KRT’de Zafer Arapkirli’nin Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan’ı “aşırı yoksulluk yok” sözleri Sağlık Bakanı Koca’yı da yurtdışına giden doktorlar için “para” için gittiklerine dönük el işaretini eleştirmesinden dolayı “küçük düşürmekten” kanala % 3 idari para cezası,

TGRT’ye haber bülteninde Starbucks bardağının görünmesi nedeniyle “gizli ticari iletişim”den %3 idari para cezası verildi.