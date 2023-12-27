Gold Film'den yeni 'Kızıl Goncalar' açıklaması: 'RTÜK'ün vereceği her karara saygılıyız'
İktidar medyası ve İsmailağa cemaati tarafından hedef alınan, RTÜK'ün inceleme başlattığı 'Kızıl Goncalar' dizisine ilişkin Gold Film'den yeni bir açıklama geldi. Açıklamada, "RTÜK Başkanımız Ebubekir Şahin Bey ve sayın üyelerimizin Türk Milleti adına doğru kararı vereceklerine inancımız tamdır" denildi.
Yayımlandığı ilk günden beri iktidara yakın medya ve cemaatler tarafından hedef gösterilen, afişlerine saldırı düzenlenen, RTÜK'ün inceleme başlattığı ve son olarak mekan izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar dizisi gündemdeki yerini koruyor.
Gold Film tarafından yapılan ve yönetmen koltuğunda Ömür Atay’ın oturduğu; başrollerinde Özgü Namal ve Özcan Deniz yer aldığı dizinin ikinci bölümü de reytinglere damga vurmuştu.
Paylaşılan verilere göre; dizi, ABC1 kategorisinde en çok izlenen dizi olmuştu.
GOLD FİLM'DEN YENİ AÇIKLAMA
Dizi gündemdeki yerini korurken; son olarak Gold Film'den yeni bir açıklama geldi.
Yapılan yeni açıklamada 'diziye verilen cezadan memnun olacakları' yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Ayrıca 'RTÜK'ün vereceği her karara saygılıyız' denilen açıklamada "RTÜK Başkanımız Ebubekir Şahin Bey ve sayın üyelerimizin Türk Milleti adına doğru kararı vereceklerine inancımız tamdır" ifadelerine yer verildi.
İşte o açıklama...
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