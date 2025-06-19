İl başkanları yönetimi destekliyor, Kılıçdaroğlu tarafı ‘temiz’ beyanlarını yalanlıyor: CHP’de kurultay gerilimi

CHP’nin 81 il başkanı bugün hem İstanbul üzerinden sürdürülen yargı operasyonlarını hem de CHP’nin kurultayına yönelik soruşturmayı değerlendirmek için bir araya gelecek. Başkanların CHP lideri Özgür Özel’in “Mutlak butlan ya da kayyum kararını tanımam” açıklamasının arkasında olduğu ve bugünkü buluşmadan sonra yönetime destek veren bir bildiri paylaşabileceği belirtiliyor.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafı ise Kılıçdaroğlu’nun “kurultay sürecinin tertemiz olduğunu söylediğiyle” ilgili beyanları reddediyor ve “Kemal Bey’in kurultay süreciyle ilgili bilgisi yok. Ne temiz ne kirli diyebilir. Bilgisi olmayan bir konuda da açıklama yapamaz” diyor.

CHP’de partinin 81 il başkanı hem kurultay üzerinden yapılan tartışmalar sürünce hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan operasyonlar artınca, durum değerlendirmesi yapmak için kendi aralarında toplanma kararı aldı. Bu kapsamda başkanların bugün Ankara’da bir araya geleceği öğrenildi.

Toplantı gündemine ilişkin bilgi veren başkanlar; İstanbul operasyonlarını, bunlara karşı yapılabileceklerini, partinin gelecek yıl başlayacak olağan kurultay sürecini ve partide değişimin gerçekleştiği kurultayla ilgili tartışmaları değerlendireceklerini söyledi.

Kurultay davası süreciyle ilgili konuşan başkanlar, CHP lideri Özgür Özel’in “Mutlak butlan ya da kayyum kararını tanımam” açıklamasını desteklediklerini vurguluyor. Başkanlar “CHP’ye yapılacak bir yargı operasyonunu kabul etmeyeceklerini” söylüyor. Bu kapsamda, başkanların bugün yapacağı buluşma sonrası hem yönetime destek veren hem de İstanbul operasyonlarını kınayan bir bildirinin paylaşılabileceği belirtiliyor.

'NE TEMİZ, NE KİRLİ DİYEBİLİR'

Başkanlar, CHP lideri Özel’in Kemal Kılıçdaroğlu-Ekrem İmamoğlu görüşmesiyle ilgili yaptığı “Kılıçdaroğlu da kurultayın tertemiz olduğunu söyledi” açıklamasıyla ilgili “Bizim de duyduğumuz Kemal Bey görüşmede bunu söylüyor. Ancak avukatı bunu yalanlıyor. Tahminimiz, Kemal Bey bu konuda bir açıklama yapacaktır. Bizzat onun ağzından bir açıklama bu tartışmayı da kurultay tartışmasını da bitirir” diyor. Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik ise, Kılıçdaroğlu’nun “kurultayın tertemiz olduğunu söylediği” beyanını yalanlıyor.

Çelik, “Kılıçdaroğlu’nun kurultay davasının tarafı olmadığını ve hiçbir şekilde de olmayacağını” belirtiyor. Kılıçdaroğlu’nun davaya tanık sıfatıyla çağırıldığını da anımsatan Çelik, Kılıçdaroğlu’nun soruşturmada hiçbir şekilde beyanda bulunmayacağını aktarıyor. Çelik, kurultayla ilgili tartışmalara ilişkin “Genel başkanımızın kurultay özelindeki iddialar üzerinde hiçbir bilgi ve görgüsü yoktur. ‘Kurultay tertemizdir’ demesi için, bilgi, görgü olması lazım. Bilgisi olmayan birinin yorum yapma şansı olmaz. Bunun haricindeki beyanlar yalan olur. Ne temizdir ne kirlidir diyebilir” değerlendirmesini yapıyor.

'TARAF DEĞİL, KONUŞAMAZ'

Kılıçdaroğlu tarafı, “Kemal Bey bir açıklama yaparak kurultay tartışmalarını bitirsin” beklentisiyle ilgili de “Kemal Bey bilgisi olmayan bir konuda açıklama yapamaz” diyor ve “şaibe” tartışmalarını onun başlatmadığını savunuyor. Kılıçdaroğlu’nun bir televizyon kanalında konuyla ilgili yaptığı açıklamalardan sonra dava sürecinin başlatılmasıyla ilgili de “O yayında yönetimden Erdoğan’ın iddialarına cevap vermesini istemişti. Bunun haricinde bir yorumu yoktu” diyorlar.

Kılıçdaroğlu tarafı “Kemal Bey mahkemeden karar çıkarsa yönetime döner mi?” sorusuna karşı da “Bu doğmamış çocuğa don biçmek olur. Olmayan bir kararla ilgili ne yapabilirsiniz? Genel başkanın bu konuda hiçbir yorumu yok. Davayla da ilgilenmiyor. Çünkü tarafı değil. Onun başından beri söylediği: ‘Ben partiyi tartıştırmam. Kurultay özelinde de bir değerlendirme yapmam.’” yanıtını veriyor.

İMAMOĞLU, KILIÇDAROĞLUNA NOT YOLLADI

CHP lideri Özgür Özel, Memleket Partisi’ne yaptığı ziyaret sonrası tartışmalara ilişkin soruları yanıtladı. Özel, Kılıçdaroğlu’nun avukatının açıklamasının sorulması üzerine “O yalanlamayı Ekrem Başkan kendi avukat arkadaşlarıyla görüşmüş. Bu yalanlamayı yalanladılar. Ekrem Başkan ‘Bizzat Kemal Bey bana bunu söyledi’ diyor. Kemal Bey’den de bir açıklama gelecek diye umuyor. Kemal Bey’e de öyle bir not yollamış. O avukat arkadaşın benimle ilgili ifadeleri bir hadsizlik. İfadelerle ilgili o avukat hâlâ partili miymiş, ona bakacağız” dedi.