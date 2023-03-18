İl Emniyet Müdürü Tipioğlu ikinci kez AKP'den aday!

Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 14:39

Güncelleme: 18 Mart 2023 - 15:39

Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, AKP'den milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti. Veysel Tipioğlu, eşi Asuman Tipioğlu ile birlikte AKP Kocaeli İl Başkanlığı binasına gelerek resmi başvurusunu yaptı.

Başvurusunun ardından açıklama yapan Veysel Tipioğlu, "3,5 yıldır Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü yapıyorum. Toplamda 35 yıldır mensubu olmaktan onur duyduğum Emniyet Teşkilatı'ndan AKP'den milletvekili aday adayı olmak için istifamı sundum. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da sıtkı saadetle aziz milletimizin hizmetinde olacağız. Gayret bizden takdir Allah'tan. Allah hayırlı uğurlu etsin" ifadelerini kullandı.

Tipioğlu'nun ayrıca Kocaeli haricinde memleketi Kars'tan da aday adaylığı başvurusunu yapacağı belirtiliyor. Tipioğlu, 2015 yılında Muğla İl Emniyet Müdürlüğü görevinde iken de görevinden istifa etmiş ve aynı yıl 7 Haziran'da yapılan milletvekili genel seçimlerinde memleketi Kars’tan aday adayı olmuştu.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre görevinden istifa eden memurlar belirlenen şartlara göre görevlerine geri dönebiliyor. Kanuna göre bir memurun istifa edip daha sonra görevine dönme hakkı bulunuyor. Bu hakkın kullanımı ise ikiyle sınırlı.