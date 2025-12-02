İlahiyatçı akademisyenin ateistlere küfürleri 'takipsiz' kaldı!

Konya'da, Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Hüseyin Gökalp'in Türkiye'deki ateist yurttaşlara alenen hakaret ettiği sözleri yargıya taşınmıştı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda "Türkiye ateizmi, o....u çocukluğudur","Türkiye’de ateist olmak, ontolojik p.çliktir. Varlıkları, onun bunun varlığıyla alakalıdır", "Türkiye ateistleri, onursuzdurlar", "Fikirleri tepkiseldir, klişedir, buldu-buluşturdudur", "Ayağa bulaşan pislik gibi, yürümeye ve koşmaya engel değil ama rahatsız edicidirler" ifadeler kullanan Gökalp'in bu sözlerine karşı Avukat Kadir Tanrıverdi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Gökalp hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 216'ncı maddesi uyarınca "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama"dan suç duyurusunda bulunan Tanrıverdi'nin şikayeti, savcılık tarafından "suçun yasal unsurları oluşmadığı" gerekçesiyle takipsizlikle sonuçlandı.

Gökalp'in paylaşımlarını aklayan bu karara karşılık, Tanrıverdi mahkemeye itirazda bulundu. Ancak 2. Konya Sulh Ceza Mahkemesi tarafından, takipsizlik kararında "usul ve yasaya aykırılık görülmediği" belirtilerek itirazın reddine karar verildi.

"YARGI ÇİFTE STANDARTLI DAVRANIYOR"

Avukat Kadir Tanrıverdi, bunun üzerine konuyla ilgili hukuk mücadelesini sürdüreceğini belirtti. Cumhuriyet'e konuşan Tanrıverdi, "Anayasa Mahkemesi'ne gideceğim. Ülkede karikatüristler, yazarlar 216'dan soruşturuluyor ama açıkça küfredenler soruşturulmuyor. Bu hususta bireysel başvuru hakkımızı kullanacağız, yargımız maalesef çifte standartlı davranmaktadır. Karikatüristler, yazarlar, komedyenlerin dini figürlerin ismini geçirdiklerinde bile yargılanmaktayken mağdur ateist kişiler olunca böyle kararlar verilmesi adalet duygusunu zedelemektedir" ifadelerini kullandı.

ATATÜRK KARŞITI PAYLAŞIMLAR

Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Hüseyin Gökalp, 2021 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını kaybedişinin 83’üncü yıl dönümünde de, sosyal medya hesabından Atatürk karşıtı ifadelerin yer aldığı bir şiiri paylaşmıştı. Gökalp'in X hesabından paylaştığı görselde, Mehmet Akif İnan’ın “Doğ ey güneş erit taştan adamı ve kurut taşları diken elleri” dizilerini duvara yazan bir kişi görülmüştü.

Gökalp, yine 2021 yılında "Kemalizm, bu memleketin aklı, kalbi, ciğeri falan değildir. Kemalizm, çirkin bir urdur. Patolojiktir. Anormaldir. Buraya ait değildir. Bugün var yarın yoktur" diye yazmıştı.

Gökalp, milyonlarca yurttaşın katıldığı 2013 Gezi Parkı eylemleri sırasında da, AKP'ye çağrıda bulunarak "Topçu Kışlası yapılmaz ve AKM yıkılmazsa AK Parti seçmenine büyük saygısızlık yapmış olur" ifadelerini kullanmıştı.