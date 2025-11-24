Yıldız Teknik Üniversitesi’nde gericilerden 'Yıldızlı Ağaç'a kezzap saldırısı

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) kampüsünde her yıl yılbaşına yakın bir zaman diliminde süslenen "Yıldızlı Ağaç" adıyla bilinen çam ağacına kezzap döküldüğü iddia edildi.

Geçen günlerde yaşanan olayda üç kişinin ağacın dibine kezzap dökerek ağacı zehirlediği belirtildi.

SOSYAL MEDYADA ÖVÜNÇ PAYLAŞIMI

Ağaca zarar veren kişilerden isminin Bilal olduğunu belirten kişinin söz konusu eylemi düzenlediğini belirten sosyal medya paylaşımı dikkat çekti.

Saldırı sonucu sosyal medya kullanıcıları ağacın zarar görmüş hali ile sağlıklı halini yan yana koyarak nasıl bir tablonun ortaya çıktığını paylaştı.

GEÇEN YIL DA BENZER BİR GERGİNLİK YAŞANMIŞTI

Geçen yıl da Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde "Yıldızlı Ağaç"ın süsleri gece yarısı güvenlik tarafından sökülmüş, süsler öğrenciler tarafından yeniden asılmıştı.

Ağaç süsleyen öğrencilere gerici gruplar tarafından saldırı girişiminde bulunulmuş, başarılı olamayan gruplar ağaç süslenmesini protesto etmek için namaz kılmış, ardından öğrencilere tekrar saldırı girişiminde bulunmuştu. Öğrenciler o dönemde "Cihatçılar gidecek biz kalacağız" sloganları atmıştı. Haber Merkezi