Gericiler Kaan Tangöze'nin Sütçü İmam Üniversitesi'ndeki konserine kızdı, rektör 'hata ettik' dedi

Rock müziğinin önde gelen gruplarından Duman'ın solisti Kaan Tangöze, 19 Kasım Çarşamba günü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongresi'nde bir konser vermişti.

Tangöze, hem solo eserlerini hem de gruptan şarkılarını seslendirdiği konserde Kahramanmaraşlı müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Ancak AKP'ye yakın gerici çevreler Tangöze'nin üniversiteye ait bir salonda konser vermesinden rahatsız oldu ve üniversite yönetimini açıklama yapmaya çağırdı.

AKP'ye yakın internet haber sitesi Haber7, Tangöze'yi ve konseri "Mızıkalı şarlatanlık: Devlet üniversitesinde devlete hakaret konseri! Sahnede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı" ifadeleri kullandığı başlıkla haberleştirerek hedef gösterdi.

REKTÖR 'GÜNAH' ÇIKARDI

Sitenin ulaştığı Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, konserin kendileri tarafından organize edilmediğini, salonun bir firmaya kiralandığını ve Kaan Tangöze'nin repertuarından haberdar olmadıklarını söyledi.

Yasım, "konser için Valilik ve Emniyet’ten izin alındığını, sanatçının GBT sorgulamasının yapıldığını ancak repertuarında ne olduğu konusunda bilgi edinme imkanlarının olmadığını" belirtti.

Konserdeki şarkı sözlerini değerlendiren Rektör Alptekin Yasım, Tangöze’nin “densiz söylemleri olmuş” dedi. Alptekin Yasım, üniversitenin bu konserin ardından "Dışarıya kiralama işlemlerini tamamen askıya aldıklarını" kaydetti. Rektör, “Biz burada iyi niyetli olarak planladık ama bu tür hataları da görmüş olduk” dedi.

Habere göre, eşinin de konsere katıldığını belirten Rektör Yasım, "tempo tuttu, alkışladı" veya "VIP odada içki içildiği" iddialarını da yalanlama ihtiyacı duydu.

Prof. Dr. Yasım, konserle ilgili suç duyurusunda bulunma gibi girişimlerinin olmadığını ancak olayın büyümesi halinde üniversitenin etkinlikle ilgisi olmadığına dair basın açıklaması yapabileceklerini ifade etti.

ŞARKIDAKİ SÖZLER

Haber 7'nin "rezil şarkı" diyerek hedef aldığı, Kaan Tangöze’nin konserde söylediği şarkılardan biri olan "Baltalar Elimizde"nin sözleri şöyle:

"Baltalar elimizde, imarı cebimizde.

Biz gideriz ormana, hey ormana...

Bakanlar yanımızda, başkan önümüzde.

Biz gideriz ormana, hey ormana...

Bu ormanı yaksak da mı satsak, yıkıp yerine rezidans çaksak?

İyi para ediyor.

Bu sinemayı yaksak da mı satsak, buraya da mı bir AVM çaksak?

İyi para ediyor.

Bu parka Topçu Kışlası mı yapsak, buraya da mı bir AVM çaksak?

İyi para ediyor...

Baltalar elimizde, imarı cebimizde.

Biz gideriz ormana, hey ormana.

Bakanlar yanımızda, oğulları önümüzde.

Biz gideriz ormana, hey ormana.

Bu sanatçıyı yasaklasak da mı saklasak, yasaklasak, örgütten alsak?

Hep bize çakıyor...

Bu yazarın kitabını toplatsak da mı saklasak, yoksa bunu da mı örgütten alsak?

Hep bizi yazıyor.

Bu gazeteciyi oraktan mı alsak çekiçten mi alsak, Balyoz’dan mı alsak, Komünist mi lan bu?

Bu askeri Gılgamış’tan mı alsak, Ergenekon’dan mı alsak?

Dik dik dik bize bakıyor.

Baltalar elimizde, imarı cebimizde.

Biz gideriz ormana hey ormana.

Bakanlar yanımızda, Cumhurbaşkanı her yerde.

Biz gideriz ormana, hey ormana..."