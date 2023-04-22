İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç’ın görevine dönüş kararı iptal edildi: Yargıya direniyorlar
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğretmenlikten ihraç kararını hukuk mücadelesiyle iptal ettiren Cemil Kılıç, Bakanlığın itirazı üzerine kararın bir üst mahkemede bozulduğunu duyurdu. Cumhuriyet'e konuşan Kılıç, "Göreve döneceğim" dedi.
İhraç edilmesinin ardından hakkında görevine dönüş kararı verilen ilahiyatçı yazar ve din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Cemil Kılıç’ın, göreve dönüş kararı iptal edildi. Kararı sosyal medyadan duyuran Kılıç, “Bir süre önce yargı, görevime dönüş kararı vermişti. Ancak MEB göreve başlatmadı, bir üst mahkemeye başvurup 3 gün içinde dönüş kararını iptal ettirdi. Deyim yerindeyse yeniden ihraç edildim” dedi.
Kararın ardından Cumhuriyet’e değerlerdirmelerde bulunan Kılıç, “Bakanlığın ihraç kararı başlangıçta hukuka aykırıydı. Daha sonra yürütmeyi durdurma kararı verildi. Ancak bu kararı MEB uygulamadı ve yargı kararını iptal ettirdi. Yargı kararlarına uymamak için direniyor. Uygulamanın bir başka hukuksal süreç sonucunda tekrar geçersiz kılınacağını umuyorum” ifadelerini kullandı.
‘GÖREVE DÖNECEĞİM’
Kılıç, “Dosya esastan
görüşülmüş değil.
Yürütmeyi durdurma
kararı sonucu göreve iadem
kararlaştırılmıştı ancak buna
karşı bir üst mahkemeden
yürütmeyi durdurmanın iptali
kararı çıkarıldı. Üstelik öyle
sanıyorum ki talimatla adeta
gerçekleşmiş bir durum gibi
algılanıyor” dedi.
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