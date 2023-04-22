İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç’ın görevine dönüş kararı iptal edildi: Yargıya direniyorlar

Yayınlanma: 22.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 22.04.2023 - 03:00

İhraç edilmesinin ardından hakkında görevine dönüş kararı verilen ilahiyatçı yazar ve din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Cemil Kılıç’ın, göreve dönüş kararı iptal edildi. Kararı sosyal medyadan duyuran Kılıç, “Bir süre önce yargı, görevime dönüş kararı vermişti. Ancak MEB göreve başlatmadı, bir üst mahkemeye başvurup 3 gün içinde dönüş kararını iptal ettirdi. Deyim yerindeyse yeniden ihraç edildim” dedi.

Kararın ardından Cumhuriyet’e değerlerdirmelerde bulunan Kılıç, “Bakanlığın ihraç kararı başlangıçta hukuka aykırıydı. Daha sonra yürütmeyi durdurma kararı verildi. Ancak bu kararı MEB uygulamadı ve yargı kararını iptal ettirdi. Yargı kararlarına uymamak için direniyor. Uygulamanın bir başka hukuksal süreç sonucunda tekrar geçersiz kılınacağını umuyorum” ifadelerini kullandı.

‘GÖREVE DÖNECEĞİM’

Kılıç, “Dosya esastan görüşülmüş değil. Yürütmeyi durdurma kararı sonucu göreve iadem kararlaştırılmıştı ancak buna karşı bir üst mahkemeden yürütmeyi durdurmanın iptali kararı çıkarıldı. Üstelik öyle sanıyorum ki talimatla adeta gerçekleşmiş bir durum gibi algılanıyor” dedi.

