İlahiyatçı Cemil Kılıç: Namazdan sonra kaldırılmadıysa eğer o seccade değildir!

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 13:43

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 13:48

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir seccade üzerinde durduğu fotoğraf üzerinden hedef alınmasına yönelik tartışmalar ve açıklamalar sürüyor.

"SECCADE NAMAZ KILDIKTAN SONRA O SECCADE KALDIRILIR"

İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç, seccade tartışmasında önemli bir noktaya, şu ifadelerle dikkat çekti:

"Evde seccade üzerinde namaz kıldıktan sonra o seccade kaldırılır. Kaldırılmadıysa eğer o seccade değildir. Zira üzerine basılıp kirlenmesin diye bir sonraki namaza değin kaldırılması gerekir."

Evde seccade üzerinde namaz kıldıktan sonra o seccade kaldırılır. Kaldırılmadıysa eğer o seccade değildir. Zira üzerine basılıp kirlenmesin diye bir sonraki namaza değin kaldırılması gerekir. — Cemil KILIÇ (@m_cemilkilic) April 1, 2023

NE OLMUŞTU?

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir seccade üzerinde durduğu fotoğrafını paylaşarak, şu ifadelerle hedef göstermişti:

"Ayakkabınız ile bastığınız yer, müslümanların secde ederken kullandığı seccadedir."