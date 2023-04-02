İlahiyatçılardan tepki: Kemal Kılıçdaroğlu'na seccade provokasyonu

Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 02 Nisan 2023 - 04:00

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önceki gün katıldığı bir iftar programının ardından yerde duran bir seccadenin üzerine ayakkabıyla bastığı fotoğrafı kamuoyunun gündeminde yer aldı.

AKP’li yandaşlar söz konusu fotoğrafın ardından Kılıçdaroğlu’nu hedef alıp bu hareketin bilinçli yapıldığını ve dine yönelik bir saldırı olduğunu iddia ettiler. AKP’li yandaşların sözlü saldırıları ilahiyatçılar ve siyasetçiler tarafından eleştirildi.

‘ELEŞTİRİ HAKLARI YOK’

İlahiyatçı ve felsefeci Prof. Dr. Şahin Filiz konu hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:

“Haram yiyen, yolsuzluk yapan, ihalelere fesat karıştıran, 5 maaş alanlara bir çift sözü olmayan siyasi iktidarın, halkı muhalefe karşı kışkırtmasının hiçbir anlamı yoktur. Ayrıca iktidarın İslam dininin pek çok kutsalını çiğnediği halde Kılıçdaroğlu’nun söz konusu fotoğrafını eleştirmeye hakkı yoktur. Ayrıca İslam’da seccadeye yüklenen bir kutsiyet anlayışı da yoktur. Bu durum dinine saygılı muhafazakâr insanları kışkırtmaktan başka bir amaç taşımıyor.”

(Şahin Filiz)



‘DİNİ KULLANIYORLAR’

İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç, “Muhafazakar dindar bir seçmen kitlesi var ve bu tip görseller üzerinden çabuk etkilenebiliyorlar. Bu işi sosyal medyada servis edenler de o kitleyi hesaba katarak bu yola başvuruyorlar. İktidar, dini değerleri kullanarak gerçek sorunların üzerini örtmeye çalışıyor. Hz. Peygamber’in döneminde mescitlerde herhangi bir örtü söz konusu değildi. Halı, seccade yoktu. Kumun üzerinde secde ediyorlardı. Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafındaki örtü gerçekten seccade olsaydı namazdan sonra hemen yerden kaldırılması gerekirdi. Kaldırılmadığına göre büyük ihtimalle dekor olarak kullanılan bir halı parçası gibi duruyor” diye konuştu.

(Cemil Kılıç)



‘İSTİSMARLARIN PARTİSİ’

Emekli müftü Gani Aşık ise şunları söyledi:

“Kılıçdaroğlu’nun, dini değerlere saygısı ve din konusundaki hassasiyeti toplumca çok iyi bilinmektedir. İstismarların partisi AKP, yoğun bir ortamda ve aşırı ilgi atmosferinde yol kazası denilebilecek bir dalgınlığı abartarak sömürme peşindedir. Kaldı ki seccadenin üzerine secde edilmesi seccadeye kutsallık kazandırmaz. Öyle olsaydı toprağa da secde edilir o zaman toprak da kutsallık kazandırdı. Din dürüstlüktür, edeptir, yani din, ahlaktır. Organize yağmadan Kızılay’ın bile nasibini aldığı bir hırsızlık düzeni kuranların din tacirliğine artık inanan kalmadı.”

(Gani Aşık)

