Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ersin Arıoğlu'nun ailesine taziye ziyareti

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden iş insanı Ersin Arıoğlu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 20:30
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ersin Arıoğlu'nun ailesine taziye ziyareti
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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden eski CHP İstanbul Milletvekili ve iş insanı Ersin Arıoğlu'nun ailesini ziyaret etti.

CHP'den yapılan açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Arıoğlu’nun ailesine taziye ziyaretinde bulunduğu ve baş sağlığı dileklerini ilettiği belirtildi.

Çanakkale Köprüsü, TOGG Fabrikası ve Avrasya Tüneli gibi projelerde yer alan şirketlerden Yapı Merkezi Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Arıoğlu, 28 Mart'ta vefat etmişti.


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