İlay Aksoy'dan 'WhatsApp' şikayeti: Ümit Özdağ'ı uyardı

Yayınlanma: 14.06.2024 - 12:05

Güncelleme: 14.06.2024 - 12:05

Demokrat Parti Genel İdare Kurulu üyesi İlay Aksoy, özel telefon numarasının Zafer Partisi il ve ilçe yöneticilerinin bulunduğu WhatsApp gruplarında "kendisinin rahatsız edilmesi" talimatıyla paylaşıldığını iddia ederek Genel Başkan Ümit Özdağ'a seslendi.

İlay Aksoy, sosyal medya hesabından Özdağ'a yönelik yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Teşkilatınızda bazı arkadaşlarınız, benim özel telefon numaramı sizin ilçe başkanları ve il başkanlarının bulunduğu WhatsApp gruplarında paylaştığı ve benim rahatsız edilmem için şu talimatı verdiğine dair ekran görüntüsüyle birlikte bilgi verdi."

Aksoy'un aktardığına göre, bu talimat Zafer Partililere “Kesinlikle taciz tehdit ve küfür olmadan yalnızca tepki amaçlı yazıyoruz arkadaşlar” ifadeleriyle verildi.

Aksoy, Ümit Özdağ'ı "Ya teşkilatınıza bu deli saçmalığına son vermesi için talimat verirsiniz ya da yasal süreci başlatacağım, bilginize" diye uyardı.