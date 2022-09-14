İlber Ortaylı'dan AKP'li Şen'e büyük tepki: 'Tam bir küstahlık ve edepsizlik'
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Teke Tek programında AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen’e tepki gösterdi. Ortaylı, Şen'in Suriyelilerle ilgili paylaşımı üzerine "Bu tam bir küstahlık ve edepsizliktir" dedi.
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Habertürk TV’de katıldığı "Teke Tek" isimli programda, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'e yönelik sert bir tepki gösterdi.
Ortaylı, geçen yıl sosyal medya üzerinden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a yönelik, “Suriye’den gelenlere sordum. Diyorlar ki: ‘İlk olarak bizden önce gelenler geldikleri yere gitseler, biz de yol yordam öğrensek, sonra biz gitsek’” ifadelerini kullanan AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen’i sert sözlerle eleştirdi.
Ortaylı, "Nasıl oluyor da bir partinin genel başkan yardımcısı, yani Mustafa Şen, 'bu topraklardan gideceklervarsa önce bir siz gidin' diye laf atıyor öbürlerine. Bu tam bir küstahlık ve edepsizliktir. Bir siyasi partinin yetkili otoritesi bunu söyleyemez. Üstü örtülüyor, hiç lafı edilmiyor" ifadelerini kullandı.
Şen'in geçen yıl yaptığı, Ortaylı'nın tepkisine neden olan paylaşımı şöyle olmuştu:
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