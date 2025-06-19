İletişim Başkanı Fahrettin Altun 'boykot'tan rahatsız olmuştu... CHP'li Burhanettin Bulut'tan sert yanıt!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan süreçteki eylemlerde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in başlattığı boykot kampanyasına ilişkin bir açıklama yaptı.

Altun, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Dünya gündemi savaşlar ve jeopolitik çekişmeler gibi çok önemli meselelerle meşgulken, ana muhalefet partisinin gündemi yine jakobenizm, yine ayrımcılık…

Farklı seslerin, fikirlerin ve yorumların varlığına olan tahammülsüzlüğünü yine gözler önüne seren CHP, üyelerine ve seçmenlerine yerli ve milli yayın politikalarıyla gerçekleri milletimize aktaran medya kuruluşlarını boykot etme dayatmasında bulunuyor.

"TEK TİP, RENKSİZ..."

İfade hürriyetine, basın özgürlüğüne yönelik takındığı bu baskıcı ve ilkel tavrın örneklerini daha önce de yüzlerce kez gösteren ana muhalefet partisinin en büyük arzularından birinin de tek tip, renksiz, sadece kendi fanusunda, kendi kontrolünde bir medya olduğunu gayet iyi biliyoruz.

“BUNU İZLEMEYECEKSİNİZ,” “BURALARA UĞRAMAYACAKSINIZ” yaklaşımının en başta bu habis zihniyetin baskı altına almak istediği seçmen tarafından reddedileceğine inanıyoruz.

CHP’yi, on yıllardır sahip olduğu ancak bir faydasını görmemesine rağmen ısrarla vazgeçmediği milletin iradesini yok sayma, özgürlüklere ket vurma alışkanlığından ve anlayışından bir an evvel geri dönmeye çağırıyoruz.

Türkiye’nin birliğe ve bütünlüğe hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyduğu böylesine dönemlerde mümkün olan en makul çerçevede, en ortak paydada buluşmamıza herkesin katkı vermesi gerektiğini düşünüyor, ayrımcılığın, tepeden inmeciliğin, nefretin siyasi organizasyon ve kişilerce körüklenmemesini istiyoruz.

"BASKI ALTINDA KALMAKSIZIN SÜRDÜREBİLMELERİ İÇİN..."

Fikri, yaklaşımı ve siyasi eğilimi ne olursa olsun, ülke menfaatini her şeyin üzerinde tutan, doğruyu ve gerçeği yansıtan, hakikatten başka hiçbir şeyin peşinde koşmayan medya kuruluşlarımızın çalışmalarını baskı altında kalmaksızın sürdürebilmeleri için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak çalışmaya devam edeceğiz."

Öte yandan CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un boykot tepkisine yanıt verdi.

"BOYKOT BİR SANSÜR DEĞİL"

Sosyal medya hesabından Altun'a yanıt veren Burhanettin Bulut şu ifadeleri kullandı:

"Boykot bir sansür değil, halkın kendi medyasını seçme hakkıdır.

Saray’ın siyaset meraklısı Fahrettin Altun’un açıklamaları, medya tekeline dönüştürülmüş bir propaganda aygıtını “özgür basın” diye pazarlama çabasıdır.

Bugün Türkiye’de halkın vergileriyle finanse edilen, muhalif hiçbir isme ekranlarında yer vermeyen, muhalif olan her düşünceye kör ve dilsiz olan TRT, iktidarın borazanına dönüştürülmüştür.

A Haber’den CNN Türk’e, TGRT’den ATV’ye kadar onlarca kanal neredeyse tek merkezden, aynı manşetlerle yayın yapmaktadır.

"TEKELLEŞMİŞ BASINA KARŞI BİR DEMOKRATİK DURUŞTUR"

Partimizin, manipülatif ve tek sesli medya organlarını boykot etme çağrısı, ifade özgürlüğüne değil; yalan haber ve tekelleşmiş basına karşı bir demokratik duruştur.

Eğer “milli medya”dan kasıt; kamu kaynaklarıyla finanse edilip yalnızca iktidarın çıkarlarını savunan bir yayıncılıksa, buna karşı çıkmak demokrasinin ve halkın haber alma hakkının savunulmasıdır.

Kaldı ki “yerli ve milli medya” ifadesi bile basın ve ifade özgürlüğüne bakışın itirafıdır.

Bu ülkede gerçek ifade özgürlüğü ancak muhalefetiyle, iktidarıyla her görüşün adil şekilde temsil edilebildiği bir medya ortamıyla mümkündür."