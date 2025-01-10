İletişim Başkanlığı, ‘Erdoğan’ın vizyonuna’ dev bir bütçe ayırdı

Yayınlanma: 10.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 10.01.2025 - 04:00

Gazeteciler yine bir 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü medyaya uygulanan baskılarla geçirirken İletişim Başkanlığı’nın geçen yıl paylaştığı 2024-2028 Stratejik Planı’nda Fahrettin Altun’un “Sayın Cumhurbaşkanımızın tarz-ı siyasetinden ilham aldık” diyerek tanıttığı Türkiye İletişim Modeli çerçevesinde yapılacak faaliyetler için ayrılan tahmini bütçe dikkat çekti. Planda, model çerçevesinde yapılacak etkin kriz iletişimi, tehdit analizleri ve dezenformasyonla mücadele çalışmaları için 2025’te 181 milyon 168 bin TL, 2024-2028 yılları arasında da 1 milyar 61 milyon 796 bin TL tahmini harcama yapılacağı belirtildi.

Öte yandan “Devlet/hükümet faaliyetlerinin kamuoyuna etkin bir şekilde yansıtılmasına yönelik yayınlar çıkarılacak ve organizasyonlar düzenlenecektir” hedefi de dikkat çeken planda, bu hedef kapsamında 2025’te 93 milyon 415 bin TL, 2024-2028 yılları arasında 563 milyon 394 bin TL tahmini bütçe gideri olacağı görüldü. İletişim Başkanlığı’nın 2025 yılı bütçesi 6 milyar 155 milyon 14 bin TL olarak açıklanmıştı.