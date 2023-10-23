İletişim Başkanlığı tepki çekti: 100. yılda Saray propagandası

Yayınlanma: 23.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 23.10.2023 - 03:00

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın Cumhuriyetin 100. yılına özel etkinlikleri belli oldu. İletişim Başkanlığı, “Türkiye Yüzyılı” temasıyla yurt genelinde ve yurtdışında düzenlenecek çeşitli etkinliklerde AKP döneminde yapılan projelere geniş yer verecek. Etkinliklerde Recep Tayyip Erdoğan Özel Sergisi dikkat çekti. İstanbul Üsküdar Meydanı’ndaki Recep Tayyip Erdoğan Özel Sergisi’nde son 20 yılda yapılan projeler dijital deneyim alanında sergilenecek.

‘GEÇİŞTİRİYORLAR’

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, Cumhuriyetin 100. yıl kutlamaları kapsamında Erdoğan ve AKP propagandası yapılmasına tepki gösterdi.

Bozkurt, “Cumhuriyetin 10. yılı, Atatürk’ün sağlığında çok özel kutlama programlarıyla, marşı yapılarak kutlandı. 50. yılı için TBMM yasa çıkardı, 10 gün süren etkinliklerle kutlandı. 75. yılda ise pek çok anıt ve eser meydana getirilerek günlerce kutlandı. Ancak 100. yılı geçiştiriyorlar” dedi. Cumhuriyetin 100. yılına bir hafta kaldığını belirten Bozkurt, “Hiçbir etkinlik yok. Türkiye yüzyılı, Erdoğan sergisi bunların hepsi zorlama. Türkiye yüzyılı diye bir şey yok. Bir Türkiye Cumhuriyeti var, dünyanın parmak ısırdığı. Dünyanın en önemli devrimlerinden biri” ifadelerini kullandı.

(Hüsnü Bozkurt)

‘KENDİN ÇAL KENDİN OYNA’

Cumhuriyetin bir İslam ülkesinde kadını birinci sınıf yurttaş yapan, topluma çağ atlatan, toplumu 600 yıl unutturulmuş yazı diliyle buluşturan, topluma tarihini, kültürünü anımsatan olağanüstü bir devrim olduğunun altını çizen Bozkurt şöyle konuştu:

“Bu devrimin 100. yılında Türkiye yüzyılı gibi ‘Kendin çal kendin oyna’ yapay kutlamalarının hiçbir ciddi tarafı yok. Erdoğan döneminde yapılanları göstermek gibi etkinlikler hamamda türkü çağırmak gibi. Kendi kendini dolduruşa getiren şeyler.”

Bozkurt, “Cumhuriyetin kendisi dünyanın en büyük devrimlerinden biridir. Onun 100. yılını kutlamaktır anlamlı olan. Onun yerine kalkıp da Türkiye yüzyılı demek, Erdoğan döneminde yapılanlar gibi absürt şeylerle yapay kutlamalar yapmak; sadece kendini aldatmaktır” ifadelerini kullandı.

Dünyanın 1881 yılını, emperyalizme karşı ulusal bağımsızlık savaşı veren kişinin doğması nedeniyle Atatürk yılı ilan ettiğini anımsatan Bozkurt, “Erdoğan’ın döneminde yapılan eserler derken SİHA’dan başka ne var? 1930’da dünyada uçak ihraç eden beş ülkeden biri olmuş ülke, eğer 100. yılda İHA-SİHA ile övünüyorsa oturup haline ağlasın. Övüneceklerse cumhuriyet devrimleriyle, topluma çağ atlatan Kemalist Aydınlanma devrimleriyle övünsünler” dedi.