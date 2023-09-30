Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 30 'iletişim uzman yardımcısı' alacak
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "iletişim uzman yardımcısı" unvanıyla 30 personel alımı gerçekleştirilecek. İlan Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına göre "iletişim uzman yardımcısı" unvanıyla 30 personel alınacak.
Sınav başvurusu, 16 ile 27 Ekim arasında Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sınav Yönetim Merkezi ANKUZEF (ASYM) "http://asym.ankara.edu.tr" internet adresi üzerinden yapılacak.
ÖN ELEME 2 ARALIK'TA
Ön eleme yazılı sınavı, 2 Aralık Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da gerçekleştirilecek.
Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgiler Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alacak.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Filenin Sultanı’ evlendi: Nikahı Tunç Soyer kıydı
- 300 yıllık sembol ağacı kesen genç gözaltına alındı
- Demet Akbağ'dan 'ayrılık' kararı
- Bahçeli ağırlamıştı: Yeğeni de hedefte
- Dilan Polat'ın ödediği vergi ortaya çıktı!
- Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
- Kadın yazar eski eşini öldürdü!
- Stoklar neredeyse tükenme noktasına geldi!
- Barış Pehlivan hakkında yeni soruşturma!
- ‘7’ye varan bir deprem üretebilir’