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'Yürüyüş Partisi' iddiası: Özel, Kılıçdaroğlu'na 'ya tarih ver ya yolumuza yürüyelim' diyecek

'Yürüyüş Partisi' iddiası: Özel, Kılıçdaroğlu'na 'ya tarih ver ya yolumuza yürüyelim' diyecek

22.06.2026 12:47:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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'Yürüyüş Partisi' iddiası: Özel, Kılıçdaroğlu'na 'ya tarih ver ya yolumuza yürüyelim' diyecek

CHP'de mahkemenin 'mutlak butlan' kararıyla gelen Kılıçdaroğlu yönetimine karşı olağanüstü kurultay mücadelesinden sonuç çıkmaması halinde Özgür Özel ve ekibinin kuracağı iddia edilen yeni partinin adının "Yürüyüş" olacağı iddia edildi.
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Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel yönetimi, olağanüstü kurultay için toplanan noter onaylı 833, haklarında tedbir kararı olduğu için kurultay taleplerini ayrı ileten 170 olmak üzere toplam 1033 delegesiyle de birlikte toplam 1133 delegenin imzası Genel Merkez'e teslim etmişti. Mevcut 'mutlak butlan' yönetiminin kurultay taleplerine olumsuz yaklaşması karşısında Özel ve ekibinin yeni parti kurma yoluna gideceği konuşulmaya başladı. 

Bugün ise kurulması olası partinin adıyla ilgili bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Özgür Özel ve ekibinin kuracağı yeni partinin adının "Yürüyüş" olacak. 

Sözcü'de yer alan habere göre, CHP lideri Özel'in mutlak butlan kararı ardından 'genel başkan' olarak atanan Kemal Kılıçdaroğlu'na yarınki grup toplantısında seslenerek "kurultay tarihi" çağrısı yapması da bekleniyor. 

Habere göre Özel, yarınki grup toplantısında mahkeme kararıyla Genel Başkan olarak atanan Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek; "Kurultay için ya bir tarih ver ya da yolumuza yürüyelim” mesajını verecek. 

TBMM’deki grup toplantısına Özgür Özel’e destek için sürpriz isimlerin de geleceği iddia edildi. 

ÖZEL: BAŞKA ÇARE OLMAZSA...

Özgür Özel, olanaüstü kurultay talepleriyle ilgili konuşurken "yeni parti" iddialarına ilişkin "Biz CHP'de mücadele ediyoruz. Hukuki mücadeleyi sürdüreceğiz, siyasi mücadeleyi sürdüreceğiz, fiziki mücadeleyi sürdüreceğiz. Başka bir çare kalmayana kadar partide mücadele edeceğiz. Ama başka bir çare olmaz, söylediğimiz konular ısrarla yapılmaz, partinin seçime girmesi bile tehlikeli bir hale gelirse, hem bir parti kurmak, hem mevcut bir partiyi hazırda tutmak, baskın bir seçimde Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında muhalefeti ve sizleri adaysız bırakmamak, CHP'yi parlamento dışında bırakmamak üzere B, C, D planlarını hazırlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. 

İlgili Konular: #Cumhuriyet Halk Partisi #Özgür Özel

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